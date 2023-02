MUK U KUĆI ZBOG SUROVOG PRIZNANJA ZVEZDANA SLAVNIĆA: Ani poslije ovoga POTONULE sve lađe - progovorio je o EMOCIJAMA!

Zvezdan Slavnić je jasno i glasno otkrio šta osjeća, odnosno ne osjeća prema bivšoj ženi Ani, a odgovor joj se nije dopao.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon niza neočekivanih situacija u odnosu Zvezdana Slavnića i njegove bivše dugogodišnje partnerke Ane Ćurčić, još jedna je uspela da iznenadi sve u Bijeloj kući, a takođe i gledaoce Zadruge. Zvezdan je, čini se, ovog puta bio surovo iskren, što je naišlo na burne reakcije.

"Da li ponekad poželiš da zagrliš i poljubiš Anu?", glasilo je pitanje za Zvezdana Slavnića, na šta je dao odgovor koji je iznenadio sve u Bijeloj kući, a najviše Anu koja je odmah reagovala.

"Više puta da je zagrlim, da poljubim - ne", izjavio je Slavnić, a Ana se obrušila na njega: "Sramota. Toliko o velikoj ljubavi. Sinoć sam rekla razne stvari. Ja ne mogu da prestanem da volim nekoga poslije trinaest godina, povrijeđena sam žena to je potpuno normalno. Ali ustati tako hladno i reći ovo posle svega ovoga, to govori o njemu, a ne o meni. Završiću sa time, sramota".

"Češka te dok spavaš...", konstatovala je Dušica Jakovljević i pomenula dešavanje iz izolacije, kada je Zvezdan spojio krevete, ali on je i za to imao opravdanje: "Pomazio. Ponijela me je emocija, zeznuo sam se".

"Uradio sam jednom, pomazio. Da, spojili smo krevete, ona nije rekla da to ne radimo. Nisam rekao da je ne volim kao čovjeka, i voljeću je cijelog života. Cijelog života ću imati emocije, ali ne muško-ženske", šokirao je Zvezdan sve ovim riječima, naročito bivšu suprugu, koja je povrđeno samo izustila: "A muško-ženske nemaš? Ok".