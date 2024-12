"Pokopala" ga pričom o tuš kabini: Onlifens cica otkrila kakvu gadost joj je tražio bivši dečko Megan Foks

Bivša devojka Mašin Gan Kelija Amija Majli otkrila je gnusne detalje iz veze

Repera Mašina Gana Kelija nedavno je ostavila njegova trudna verenica, glumica Megan Foks, nakon što je u njegovom telefonu navodno našla prepiske sa drugim ženama.

Sada je njegova bivša devojka Amija Majli, zvezda sajta za odrasle Onlyfans, rešila da otkrije zašto su njih dvoje raskinuli. Amija je sa Mašin Gan Kelijem bila pre osam godina, a u podkastu "Inside Onllyfans" ispričala da je tražio da pije njen urin.

"Ne znam šta smo radili, ali stigli smo do njegove kuće, a on je rekao: 'Idi pod tuš.' Ja sam odgovorila: 'Ne treba da se tuširam.' Tako sam ipak otišla, a on je ispružio ruku i rekao: 'OK, sad pi*ki.' Zatim je počeo da stavlja to u usta", otkrila je Amija Majli i dodala kako nakon tog dana više nikad nije ponovila taj čin.

Majlijeva je otkrila da je sa reperom bila par meseci, i otkrila da ga je ostavila jer je "emocionalno nestabilan".

"Bio bi savršen za mene da nije tako emocionalno nestabilan. Pa, mislim, pio je moj urin", poručila je Majli.

