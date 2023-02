BILA U CENTRU SKANDALA, SAD IZVREĐALA ANU ĆURČIĆ: Maloletna ćerka joj preotela dečka, a kaže - "Ona je bolesna u glavi!"

Ljuba Pantović nije birala reči kada je trebalo da komentariše Zvezdana Slavnića, Anđelu Đuričić i Anu Ćurčić

Izvor: Instagram/ifbb_pro_ljuba_pantovic

Nekadašnja učesnica rijalitija Farma, Parovi i Zadruga, našla se u centru skandala pre 10 godina kada je tokom učešća u Pinkovom rijalitiju saznala da ju je dečko prevario sa maloletnom ćerkom. Od tada se njena ćerka Aleksandra Subotić preudala, rodila još jedno dete i pregrmela suprugovu preljubu sa najboljom drugaricom, a sada je Pantovićeva prokomentarisala i dešavanja u aktuelnom rijalitiju.

Ona nije poput ostalih koji su se oglašavali ovim povodom držala stranu nijednom od učesnika rijalitija koji se nalaze u emotivnom trouglu, već je oplela i po Anđeli Đuričić, Zvezdanu Slavniću i njegovoj bivšoj partnerki Ani Ćurčić.

"Na Anđeli se videlo da je folirant i u prošloj sezoni, odavali su je prenapadno potenciranje vaspitanja, moralnosti i iskrenosti. Kao da je time samu sebe podsećala kako mora da odglumi! Čim se uplela sa Matejom, zaboravila je da se podseća, pa smo imali priliku da vidimo pravu nju, ljubomornu, šizofreničnu i nevaspitanu. Pre i posle Mateje niko je nije hteo, pa je uspela da se provuče i isfolira do kraja. Povraća mi se od otrcanih fora koje koristi kao opravdanje za mešanje u tuđu vezu/brak tipa: 'Ja sam to iz ljubavi'. Ne, Anđela, koliko ja vidim ti si to uradila da bi imala priču jer si takva i da bi zadovoljila seksualne apetite koji su očigledno veliki", rekla je Ljuba i otkrila šta misli o Zvezdanu Slavniću.

"Zvezdan je običan robijaš, ubica, pljačkaš, diler droge, ili za šta je već sve odgovarao. Kodekse nema, ime nema, mozga nema. Umislio je da je bitan, strašan i da sve treba da bude kako on kaže. Želi da drugi pričaju onako kako on misli da treba, da se sve vrti oko njega i da mu se svi sklanjaju. Bolesno nerealan egocentrik. Pa on je sebe isplanirao i u Zadruzi11! Prevare i kukavičluk su odavno otrcana fora, tako da ne znam šta bi pokazao u martu, a ne u sledećoj sezoni".

Ljuba nije imala lepih reči ni za Anu Ćurčić, na čijoj strani je većina zadrugara i gledalaca:

"Ana je folirant broj 3 iz više razloga. Prvo, foliranje napolju, lajvovi, pa šatro povlačim se iz javnosti, a onda ponovo uživo snimanje. Drugo, 'povređena žena' se ne ponaša kao kabadahija i ne ide da kokodače 24 sata o njenoj boli, tugi i patnji. Kako Anđela o poštenju, tako Ana o patnji, sve na isti kalup. Treće, zove napolju Kiju i druge ljude da se raspita šta i kako treba da radi kako bi pobedila. Četvrto, ostavlja napolju ađutante sa zadatkom kako bi iznosili navodno istine o njenom teškom životu, zlostavljanju i patnji. Alo! Ako te neko navodno zlostavlja, a ti mu se vraćaš po još batina i brišeš mu suze u Zadruzi, onda mi te nije žao jer si očigledno i ti bolesna u glavi. Ima tu još mnogo toga, ali polako, sami se ljudi najbolje ofiraju".