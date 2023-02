UZNEMIRUJUĆE! JEZIVI UZVICI ODZVANJALI ZADRUGOM Anđela doživjela slom, zaletjela se u STAKLO, valjala se po zemlji!

Anđela Đuričić doživjela je nervni slom kada su Zvezdan Slavnić i njegova bivša nevjenčana supruga Ana Ćurčić izabrani za potrčka.

Mlada Novljanka otrčala je u radionicu, plačući, a Ana Spasojević je pokušavala da je smiri, međutim bezuspješno. U nekom trenutku je u radionicu stigao i Zvezdan, kako bi vidio šta je Đuričićevu toliko uznemirilo, ali je ona još više podivljala kada ga je ugledala.

"Makni mi se s očiju, ne mogu da te gledam", vikala je ona na Slavnića.

On je još jednom pokušao da joj priđe.

"Ne mogu više da te gledam! Skloni se od mene!", urlala je Anđela.

Anđela je izletjela napolje, urlajući iz sveg glasa, a onda je počela da se baca i valja po podu, a ni Slavnić nije uspijevao da joj pomogne.

Iako je on davao sve do sebe da je smiri, to mu nije polazilo za rukom, što je njega iznerviralo i odlučio je da se povuče. Miljan Vračević i Ana Spasojević odveli su je u izolaciju, ali ona ni tu nije imala mira.

Anđela je doživjela ozbiljno pomračenje, zatrčala se na staklena vrata i počela iz sve snage da udara po njima. Zadrugari su bili u šoku, jer niko nije uspijevao da je obuzda, a Slavnić je preko bubice dozivao obezbjeđenje.

"Ljudi, dođite odmah, djevojčica je! Vodite je, vidite da nije normalna", pričao je Zvezdan.

- Pustite me! Slomiću noge i ruke, pustite me napolje - nastavila je da urla Anđela.

- Kako da te pustimo, nagrdićeš se! Pa nisi ti Maja Marinković - govorio je Marko Janjušević Janjuš.

U tom trenutku je došlo obezbjeđenje i odvelo Anđelu u zatvor, kako bi tamo prespavala i smirila se. Ipak, ona je i tamo sve vrijeme jecala i plakala.