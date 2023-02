IZGUBIO SAM GA NA JAKO GLUP NAČIN: Darko Lazić se i dalje ne oporavlja od smrti oca - "Ne mogu nikoga da krivim"

Darku Laziću je život zadao najteži udarac kada je izgubio oca Milana, koji je preminuo zbog operacije smanjenja želuca.

Izvor: TV Pink / screenshot

Darko Lazić se posle turbulentnog perioda smirio kraj nove devojke Katarine s kojom planira budućnost, a u teškom periodu koji ga je zadesio tokom proteklih godina dogodila mu se i velika porodična tragedija - gubitak oca Milana, 2020. godine.

Nakon što se Darko podvrgao operaciji smanjenja želuca, na taj korak se odlučio i njegov otac kako bi skinuo višak kilograma, ali se iz anestezije nije probudio. Pevač ne krije da je gubitak oca jedva podneo i da mu je to bio najteži udarac u životu. O tome je govorio i u jednoj emisiji, kada je otkrio još neke detalje o pokojnom ocu za kojeg je bio veoma vezan i koji mu je bio najveća podrška.

"Ja sam kao klinac, sa svojih deset godina, ušao u kafanu. Moj otac je inače bio muzičar, harmonikaš, sećam se da mi je rekao 'kakva škola, kafana, bre'! Sećam se kada sam počeo da pevam, bili smo jedno veče u kafani, ja mu kažem 'tata', on meni odgovori 'nisam ti ja tata, ja sam ti ovde kolega'. Od tog momenta smo stvarno imali neverovatan odnos, kao dva druga", prisetio se Lazić za kojeg je očev odlazak nenadoknadivi gubitak.

"Jako mi je bilo teško kada sam ga izgubio, jer sam ga izgubio na jako glup način. On je otišao da se operiše, nažalost, nešto se desilo. Ne znam da li je anesteziolog ili nešto drugo, ne mogu nikoga da krivim, njega nema, pa nema. Napravljena je ta greška i on se nije probudio iz anestezije, nažalost se to desilo tako", izjavio je Darko koji je kasnije tati posvetio emotivnu baladu "Moj otac", kojom je mnoge rasplakao.

Darko je pre operacije želuca imao 130 kilograma: