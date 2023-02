BIO SAM KLINIČKI MRTAV, VIDIO SAM NEPOZNATE LJUDE I BIJELE ZAVESE: Darko Lazić otkrio - "Nešto sigurno postoji"

Pjevač Darko Lazić gostujući u jednom podkastu otkrio da šta je vidio dok je bio u komi

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevač Darko Lazić pre 5 godina je doživio stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je zamalo izgubio život. Pjevač je izgubio kontrolu nad automobilom koji se potom isprevrtao i ostavio pjevača s teškim povredama.

Pet godina nakon teške saobraćajne nesreće prisjetio se kako je za dlaku izbjegao smrt i šta se s njim dešavalo tokom 23 dana, koje je proveo u komi. On je, gostujući u podkastu "Radin i Rodin" opisao scene i priviđenja koje je imao dok je bio na aparatima za održavanje života.

"Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva mjeseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mjesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svjetloplave zavjese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sjutradan se probudio", rekao je pjevač, a na konstataciju voditelja da je "bio na drugoj strani", rekao:

"Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno".