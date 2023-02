POBACAO JOJ SVU HRANU I ISPOLIVAO! Zvezdan urnisao bivšu suprugu, izneli sav PRLJAV VEŠ! Obezbeđenje opkolilo kuću!

Zvezdan Slavnić pomirio se s Anđelom Đuričić, a zatim celu noć terorisao bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić prevario je Anu Ćurčić s 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a zatim se njegova bivša nevenčana supruga uselila na imanje u Šimanovcima. Kada je Ana kročila u Zadrugu nastao je haos, koji se ne stišava. Slavnić je odmah ostavio Anđelu koja je sumnjla da je ostala u drugom stanju s njim, a sada je odlučio da se pomire, te su se tokom emisije ljubili i mazili u izolaciji.

On se ubrzo vratio u Belu kuću pokušavo da započne konverzaciju sa Anom, što je ona odbila, zbog čega je počeo da divlja po Beloj kući. Zvezdan je prvo bivšoj supruzi bracio svu hranu, a potom i ispolivao njen krevet. Kako njihov sukob ne bi eskalirao, obezbeđenje je reagovalo i bilo u pripravnosti ako dođe do incidenta, a Zvedan celu noć Ani nije dao mira.

"Skloni se od mene. Go**o jedno. Samo se skloni od mene. Sram da te bude", rekla mu je Ana, dok se Zvezdan drao da neće i sve vreme tražio odgovor na pitanje zašto je ušla u rijaliti.

"Klošar jedan. Bacio mi je svu hranu. Ti si psihopata", rekla je Ana, dok je on dobacio - "Šta hoćeš ti?".

"Samo da se skloniš od mene", istakla je ona, na šta je Zvezdan bio uporan: "Što si došla ovde, reci mi?", upitao je Zvezdan i nastavio da je provocira, ali se ona nije obazirala na to.

Od ranih jutarnjih časova, jurio je za njom u nadi da će ipak komunicirati i saznati koji je njen cilj za ulazak u rijaliti, ali Ana nije odustajala, te je došlo do žestokih provokacija i rasprava.

"Sram te bilo", rekla je Ana, a Zvezdan dodao - "Sram tebe bilo! Doći će vreme kada ćeš da pokažeš ko si i šta si smradu jedan gov**rski".

"Ne, nego ću da ti titram ja**a gospodine ovde 24 sata... Hajde skloni se, stvarno ti kažem da ne glumiš budalu", rekla je Ana, dok se Zvedan drao: "Boli me baš ku**c...Trajaće pet dana dok ne odeš na vrata, a sledeći put ćeš da razmišljaš šta radiš". Zvezdan je prebacio Ani što ga ne zagrli, a ona je onda spomenula njegovo pomirenje s Anđelom.

"Ne. Poljubio sam je i rekao joj da to ne mogu da radim. Nismo na stend baju, ali dok u glavi ne rešim, pričaćemo", pravdao se Zvezdan, dok je Ana upitala - "Pre Zadruge, u kakvim odnosima si ostao sa tom devojkom? Ko ti je osoba ženska u Švajcarskoj?".

"To mi je ženska osoba koja mi je pomogla za nešto" rekao je Slavnić, a Anu je zanimalo - "Zašto si onda lagao da ti je to prijatelj iz zatvora?". "Zašto bih ja sad tebi to pričao? Ko su ti drugari sa kojima si se družila dok sam ja bio tamo?", rekao je Zvezdan.

"Šta pričaš to? Treba da te bude sramota za to što pričaš", dodala je Ćurčićeva, a Zvezdan poručio: "Ovo je najgora stvar koju si mogla da mi uradiš, da dođeš ovde i da se mi svađamo".

Zvezdan nije prestao da napada Anu iako su ga zadrugari molili, a u jednom trenutku joj nije dao da uđe u kuću, te joj poručio da je htela rijaliti, što je i dobila.