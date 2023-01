IZVINI, DA LI SE POZNAJEMO? Anđela prišla Zvezdanu i počela da mu "drobi", a onda se SKAMENILA zbog njegove reakcije!

Anđela Đuričić pokušava na sve načine da dođe do svog dečka Zvezdana Slavnića, ali otkako mu je bivša žena u Zadruzi ništa nije isto.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Odnos Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić promijenio se nakon ulaska njegove bivše žene Ane Ćurčić u Zadrugu, što je on pokazao i današnjim ponašanjem prema svojoj, još uvijek, djevojci. Anđela dva dana nije izlazila iz izolacije, a danas se našminkala, obukla i zaprijetila kako će sada svi vidjeti ko je ona. Međutim, stvari ne idu tokom kojim je očekivala da će ići.

"Je l' se poznajemo?", prišla je Zvezdanu tokom podjele budžeta i biranja najljubomornije osobe, u namjeri da ozbiljno porazgovara s njim, nakon što ga je prethodno probudila, ali ju je on tada potpuno ignorisao.

"Ne znam, možda... Ne znam je l' se poznajemo, je l' treba? Naravno da se poznajemo, u čemu je problem?"

"Ne znam, ušao si u kuću, javio si se svima, počevši od bivše žene do svih drugara, mene si preskočio..."

"Došla si i probudila me kao kretena nekog, ne znam zašto", rekla je Anđela Zvezdanu i prebacila mu da je dolazila nekoliko puta da ga probudi, a on joj je na to rekao: "Sjećam se posljednjeg kad si mi skočila na leđa. Ne znam da li je to bilo gotivno ili ono, ne razumijem? Znaš kad sam zaspao i zašto bi me budila"...

Anđela je nastavila da stoji kao da joj ništa nije jasno i počela da "drobi". "Pored mene si prošao kao pored turskog groblja. Hoće li sad naš odnos biti ovakav? Pošto su se desile neke stvari dok nisam bila tu, voljela bih da mi daš odgovore da znam na čemu sam", postavljala je pitanja.

"Koliko vidim, spavam pored tebe..."

"Što liježeš pored mene kad tako pričaš sa strane? Želim da znam da li je istina da si rekao da mene nikada nećeš povesti kući?", insistirala je, a Zvezdan je odgovorio: "Ne, ja sam rekao da u ovom trenutku kako se osjećam ne bih nikoga ne bih poveo kući". Zatim je izgovorila rečenicu: "Pošto sam ja čula..." i izbacila ga iz takta.

"E, sad više ne pričamo! Pošto ćeš ti da provjeravaš to, a nećeš ono što bih ti ja rekao. Pusti me sad! Sad više neću da ti odgovorim iz inata", odbrusio joj je Zvezdan, ustao i ostavio je samu, pa je još nekoliko minuta sjedjela zbunjena i deprimirana na garnituri.