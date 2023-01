ZVEZDAN ODUVAO ANĐELU! LJUBAVNICA DIGLA NOS I IZLETJELA: Počela da ga mazi i ljubi, a on MRTAV HLADAN - nije očekivala!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić trenutno nisu u dobrim odnosima zbog Ane, a on je pokazao da je hladniji prema njoj nego inače.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon što se posle dva dana koje je prespavala u izolaciji pojavila za stolom i u emisiji povodom podjele budžeta u kojoj se suočila sa Anom Ćurčić, bivšom nevjenčanom ženom Zvezdana Slavnića, Anđela Đuričić se vratila kod svog dečka s kojim je provela noć i jutros imala žestoku akciju.

Anđela je sjela na krevet i počela da ljubi i mazi Zvezdana kako bi ga probudila, ali on nije reagovao onako kako je očekivala, već joj je ljutito odbrusio, pa je digla nos.

"Nešto si mi ćutljiv", rekla mu je Anđela očekujući da će joj uzvratiti istom mjerom, na šta joj je on odgovorio da spava. "Ne spavaš sad", bila je ljuta, a on joj je odbrusio: "Ne spavam kad si me probudila" i okrenuo se i nastavio da spava.

"Umoran si sigurno... Odmori se ti samo", ironično mu je dobacila, pa ustala i još jednom uzdignute glave naglasila: "Idem ja da završim sa sastankom, pa ću doći kad završim", ali on ni na to nije odreagovao.

Zvezdan Slavnić, Anđela Đuričić Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan je prije dva dana ostavio Anđelu zbog Aninog ulaska i zatražio od nje da pauziraju pet mjeseci, dok se Zadruga ne završi, te da će ga, ukoliko voli kao što kaže, voljeti i za pet mjeseci. Međutim, nekoliko sati posle toga je opet završio s njom u krevetu. A na dan Aninog ulaska pala je i "vjeridba"...