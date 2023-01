PRESVETA GUTALICA, NIJE JE SRAMOTA DA RADI TO! Rat ljubavnice i bivše žene - Ana URNISALA Anđelu, ona ćuti kao zalivena!

Bivša žena Zvezdana Slavnića, Ana, nedavno se uselilala na velelepno imanje u Šimanovcima i od tada ne prestaje da zagoračava život nevjernom partneru i njegovoj 22 godine mlađoj djevojci.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić ostao je šokiran kada je na imanju u Šimanovcima vidio nevjenčanu suprugu Anu koju je posle 15 godina prevario sa znatno mlađom Anđelom Đuričić i to pred kamerama. On je priznao Ani da ju je varao i prije Zadruge, pobjesnio i prošao tijelom kroz staklo, najstrašnije je izvrijeđao, a sada se Ana sukobila sa Anđelom.

Ana, koja je i sama javno dala obećanje da će se potruditi da na svaki mogući način zagorča život pomenutim akterima, sada je ponovo pred milionskim auditorijumom udarila na kršnu Crnogorku i njen moral.

"Presveta gutalica je bila četiri dana u izolaciji, Matora je mene samo pitala da li sam gladna. Mala Ana je rekla sasvim drugu priču, odnosno da cijela kuća priča da se meni Matora šlihta", rekla je Ana, dok je Spasojevićeva dodala: "To nisam ja rekla, nego je meni Matora zamjerila jer sam stalno pored Anđele, ja sam rekla da svi pričaju za nju da je Anin potrčko".

"Zvezdan ima problem sa Anom, nemamo ga mi. Sasvim je glupo da mi gledamo tako na to", dodao je Miljan, dok je Anđela istakla - "Moram da kažem da to nije od mene poteklo. Sramota me je da komentarišem hranu".

"Mene ne zanima ko će sa kim biti. Meni je važno samo kakav ja odnos imam sa Zvezdanom", poručila je Matora, dok je Ana istakla: "Nju je sramota da komentariše hranu, a nije je sramota da radi šta radi. Polako, ima vremena, komentarisaću ja sve".

"To što sam ja donijela Ani hranu, ne govori da sam ja Zvezdanu loš prijatelj. Prošle godine sam bila prijatelj do srži, pa su se moji roditelji tresli, jer sam doživljavala brojne izdaje. Samo Anđela ima pravo da mi zamjeri jer nisam došla dva dana kod nje. Mislim da je sada potrebno da bude pored Zvezdana, a ne mene", poručila je Matora, a Ana se nadovezala: "Matora, nemaš ti šta da daješ Anđeli savjete, jer je ona sama odlučila šta će da radi".