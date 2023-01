JADNA MOJA MAJKA, NAS DVIJE SMO TAKVE! Indi uživo o tuči sa sestrom - otkrila RAZLOG skandala, pa NAHVALILA Editu!

Indira Aradinović Indi u Jutarnjem programu govorila o tuči sa mlađom sestrom Editom.

Izvor: Pink tv /printscreen

Pjevačice i sestre Indi i Edita Aradinović dospjele su u centar skandala kada se pojavio snmak njihove tuče prilikom koje su se makljale samo tako.

One su se gurkale, udarale i valjale po podu, da bi ih na kraju razdvajala njihova majka. Snimak sukoba je preplavio društvene mreže, a sestre su se ubrzo oglasile uz obrazložnje koje je tek zaprepastilo mnoge. Edita je u šaljivom maniru nastavila da komentariše tuču sa sestrom, a Indi je u Jutarnjem programu na Pink televiziji objasnila sve.

Kako kaže Indi, ona je s Editom u dobrim odnosima, a o sestri nakon svega ima samo riječi hvale. "To nije star, a nije baš ni nov snimak. To se desilo relativno skoro. Kao i u svim porodicama gdje ima ljubavi, ima i obračuna. Kod mene i moje sestre je samo zbog pretjerane sličnosti i temperamenata. Kad se spojimo to je jedna jaka energija. O Editi mogu samo riječi hvale da kažem, to je osoba koja mene može da rasplače i nasmije. Čupamo se, kidamo, ali to su zaista situacije koje se dešavaju u svakodnevnim životima, a mi smo javne ličnosti", rekla je Indi i dodala:

"Jadna moja majka, koja je carica koja je morala da prođe sve. Mi smo rođene sestre, nismo neprijateljice. Mi možemo da ne razgovaramo privatno, ali mi opet ne bismo pljuvale jedna po drugoj, to je zaista za mene vid nevaspitanja, nešto iznad porodice. Ja mogu da ogovaram nekog ko mi nije niko i ništa, ali rođenu sestru ne. Mogu u lice da joj kažem šta mislim", poručila je pjevačica i prokomentarisala glasine da je htjela da ugrozi Editu i objavi sa kim je bila, te da su sestre zbog toga zaratile.

"Naravno da nije tačno, nema snimka. Može bilo ko mirno da spava i da postoji, mi se samo tako volimo, to je dio naše ljubavi. Ti odnosi pokazuju neku vještačku ljubav...", rekla je pjevačica.

Pogledajte snimak tuče: