Sandra Rešić je otkrila šta misli o dešavanjima u Zadruzi, odnosno trouglu Zvezdan Slavnić, Anđela Đuričić i Ana Ćurčić.

Bivša učesnica Zadruge, pevačica Sandra Rešić koja je bila deo ovog rijalitija nekoliko sezona, osvrnula se na najnovija i, možemo reći, najšokantnija dešavanja u Beloj kući, do kojih je doveo ulazak Ane Ćurčić, bivše nevenčane žene Zvezdana Slavnića.

Anđela i Zvezdan su juče proslavili mesec dana veze i tim povodom od fanova dobili poklone, među kojima je bio i prsten pa je odmah pala veridba, ali nisu ni slutili šta će ih sačekati samo nekoliko sati kasnije. Na tu temu iskrena je bila i Sandra, koja je, kao i većina, na Aninoj strani.

"Pa ne znam šta da kažem, fanovi su poslali samo ono što Anđela danima govori - da bi se udala za njega, iako on želi drugu devojku. Pa s obzirom na to da smo utvrdili da Anđeli to baš i nije bitno, za prsten nije prerano. A Zvezdan nije oduševljen, jer ne znam ko želi da veri devojku koja mu se ne sviđa. Tako da moj komentar bih svela na citat sopstvene pesme: 'Prerano je prekasno za oboje'", rekla je Sandra Rešić, koja se osvrnula i na Anin ulazak u Zadrugu, koji su sinoć pratili milioni.

AKO TREBA, PUZI PO PODU I POKRIJ SE UŠIMA! Brutalna prozivka bivše zadrugarke za Zvezdana - Budi šmeker, VELIKI SLAVNIĆU

"Je l' si šmeker? Je l' varaš? Ostavljaš ženu, a vrlo sam lepo razumela njene rečenice u studiju, naročito one neizgovorene! Budi šmeker i ostani i saslušaj i propati i izdrži, i ako treba puzi po podu i pokrij se ušima, ne lomi tuđe stvari i ne beži kao pi*ketina, veliki Slavniću. Kao što lepo reče žena - u četiri zida si mogao sve, sad u jednom velikom prostoru, jednom zidu, ostani i budi muško! Suoči se, ako znas da je*eš po 17 sati, sad 17 sati sedi i slušaj bivšu ženu!", poručila je Sandra.