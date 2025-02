Adrović je, u intervjuu agenciji MINA, rekao da je siguran da evropski partneri ne gledaju ko je kriv za blokadu Odbora, da li vlast ili opozicija, već da posmatraju ukupno crnogorski sistem.

Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) direktno će zavisiti od uspješnosti izborne reforme, kazao je poslanik Bošnjačke stranke (BS) Admir Adrović i ocijenio da su svi politički subjekti krivi i jednako odgovorni za blokadu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Adrović je, u intervjuu agenciji MINA, rekao da je siguran da evropski partneri ne gledaju ko je kriv za blokadu Odbora, da li vlast ili opozicija, već da posmatraju ukupno crnogorski sistem.

„Siguran sam da ne gledaju blagonaklono na ovo što se dešava kod nas i vjerovatno se pitaju zbog čega se to ne završava“, rekao je Adrović.

On je istakao da je bilo očekivano da će Zakon o finansiranju političkih partija i kampanja biti završen u određenom roku i da je Evropska unija (EU), jer je taj zakon bio i uslov za dobijanje IBAR-a, „progledala kroz prste“, uz obavezu Crne Gore da u nekom razumnom roku taj zakon bude usvojen.

„Mislim da će naš dalji proces pristupanja EU direktno zavisiti od uspješnosti izborne reforme“, kazao je Adrović.

Kako je rekao, Crna Gora na evropskom putu neće moći dalje, ako ne završi taj posao.

„Poslije će biti skroz nebitno koja je kriv vlast, opozicija, koja partija, ako mi zaustavimo taj proces ka EU“, naglasio je Adrović.

Upitan ko je, prema BS-u, kriv za blokadu Odbora za izbornu reformu, Adrović je odgovorio da BS nije zauzimala stav o tome ko je krivac i dodao da su za tu situaciju, prema njegovom mišljenju, krivi svi politički subjekti.

„Mi se kao BS nijesmo oglašavali, jer smatramo da ovaj proces ne bi trebalo da bude nešto s čim se ubiraju neki sitni politički poeni, nego treba da bude proces koji treba da uobliči suštinu izbornog procesa“, dodao je Adrović.

Kako je rekao, na izbornoj reformi mora da se radi, a ne da se ona koristi za bilo kakve dnevno političke potrebe.

„Kao BS nijesmo zazimali stav ko je krivac, ali što mogu ja da kažem, mislim da smo krivi svi politički subjekti zato što smo došli, zbog raznih situacija, upravo u ovu situaciju da imamo trenutno blokadu Odbora i da stojimo u mjestu“, kazao je Adrović.

On je naveo da ne vidi da će se rad Odbora za izbornu reformu pokrenuti, dok se ne završe druge stvari koje trenutno optrećuju političku zbilju u Crnoj Gori.

Adrović smatra da svi politički subjekti nijesu na dovoljno odgovoran način pristupili kompletnom procesu izborne reforme i da je trebalo više odgovornosti i senzibiliteta.

„Ako bih morao da kažem kažem ko je odgovoran, mislim da smo svi podjednako odgovorni što nije taj proces na pravi način zaživio“, rekao je Adrović.

Upitan da li postoji politička volja za izbornu reformu, on je kazao da vjeruje da ta politička volja postoji.

Prema riječima Adrovića, zbog karaktera Odbora, koji je koncipiran tako da se sve konačne odluke donose konsenzusom, uvijek se dese slučajevi koji izazovu to da neki politički subjekti u nekom trenutku, zbog svojih interesa, povuku potez koji dovodi do blokade Odbora.

Kako je rekao, određeni politički subjekti pribjegavaju tim metodama blokiranja Odbora, ne samo u ovom, nego i prethodnim sazivima.

„BS nijednom nije to iskoristila, iako smo mogli možda, nijesmo, niti planiramo da uradimo to, jer mislimo da je u našem interesu da se taj proces završi što je moguće ranije i što je moguće kvalitetnije“, istakao je Adrović.

Na pitanje o navodima kopredsjedavajućeg Odbora za izbornu reformu, Vasilija Čarapića, da će Pokret Evropa sad (PES) tražiti drugi model funkcionisanja Odbora, ukoliko opozicija ne bude prestala da bojkotuje njegov rad, Adrović je kazao da ne zna na koji model Čarapić misli i za koji model PES razmišlja.

„Jedino što mi pada na pamije je to da vladajuća većina sama izglasava te zakone, ali podsjetiću da je za neke zakone je potrebna dvotrećinska većina i da je za izglasavanje tih zakona koji su veoma bitni potrebna opozicija“, dodoa je Adrović.

On je naglasio da je duh izborne reforme i to da opozicija učestvuje, navodeći da nikakvi modeli koji će da odstrane opoziciju iz tog procesa odlučivanja nijesu dobri.

„Ako imamo situaciju da opozicija ne učestvuje na kraju krajeva, ne prihvati te izmjene, onda šta smo radili. Ako će oni da sjutra osporavaju taj proces, džabe smo krečili i ne treba u to ulaziti“, kazao je Adrović.

Kako je rekao, ne bi ulazio u neke modele koji bi rušili suštinu.

„Nijesam baš za taj tip nekih avantura koji bi na silu rješavao neke stvari. Zalažem se, i naš politički subjekt se zalaže, za razgovore i dijalog. Mislim da ima prostora uvijek da se dogovorimo, ali moramo ići iskreno u dogovore“, dodao je Adrović.

On je, govoreći o Zakonu o finansiranju političkih partija, rekao da su imali skoro zaokruženu priču oko tog zakonskog rješenja i da su ostale još jedna ili dvije stvari da se riješe.

Adrović je dodao da su i te stvari u međuvremenu dogovorene i da je trebalo da sjednica Odbora za izbornu reformu bude održana istog dana kada je održana sjednica Ustavnog odbora nakon koje je uslijedila blokada Skupštine.

„Da se nije desilo to što se desilo na Ustavnom odboru, vjerovatno bi imali zakružen taj zakon i vjerovatno bi on bio već u skupštinskoj proceduri i to bi bio jedan dobar korak ka odblokiranju kompletnog procesa“, istakao je Adrović.

On je ocijenio da će, ako svi politički subjekti shvataju ozbiljnost problema, u narednom periodu kada se riješe stvari koje već opterećuju, opet sjesti za sto i nastaviti rad na izbornoj reformi.

Adrović je, odgovarajući na pitanje kada očekuje da će opozicija prestati sa blokadom Odbora za izbornu reformu, rekao da ne zna kada će se to desiti, ali da pretpostavlja da prije toga mora doći do dogovora vladajuće većine sa opozicijom da opozicija počne da učestvuje u radu plenuma.

„Do toga još nije došlo. Ja očekujem da će se to brzo morati desiti, jer nikom ne ide u prilog, ni vlasti, ni opoziciji, da opozicija ne učestvuje u skupštinskim zasijedanjima“, naglasio je Adrović.

On je podsjetio da su u posljednje vrijeme na plenarnim sjednicama samo poslanici vladajuće većine, dodajući da to nije suština parlamentarnog života i da svi moraju naći način kako da se prevaziđe aktuelna situacija.

„Mislim da se mora naći način kako da se sjedne za sto, da se dogovori šta dalje, kako bi se oblokirao kompletan politički sistem“, zaključio je Adrović.