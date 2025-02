Elektroprivreda Crne Gore (RPCG) naplatila je prošle godine od građana i privrede skoro 950.000 eura po osnovu kamate za neblagovremeno plaćanje računa za struju.

Izvor: MONDO

“U periodu od 1. 1. do 31. 12. 2024. godine, po osnovu kamate za neblagovremeno plaćanje računa za utrošenu električnu energiju naplatila 945.402,80 eura, od čega 662.188,39 eura iz kategorije Domaćinstva, a 283.214,41 euro iz kategorije Ostala potrošnja”, odgovorili su iz EPCG na pitanje “Vijesti” koliko je kompanija prošle godine prihodovala po osnovu kamate.

Na pitanje koliku kamatu Elektroprivreda obračunava na računima za neblagovremeno plaćanje, odgovorili su da je “po odluci Centralne banke Crne Gore o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2025. godine, iznosi 11,15 odsto”, prenose Vijesti.

Zbog naplaćivanja kamate računi građana za januar prosječno su uvećeni 2,05 eura, a za kategoriju ostala potrošnja 13,11 eura.

Za utrošenu električnu energiju građani su na kraju prošle godine dugovali su 113.554.855,70 eura, a dug ostale potrošnje je skoro duplo manji i iznosio je 62.030.115,84 eura.

Procentualno, u odnosu na broj potrošača, najviše duguju domaćinstva iz Bijelog Polja, Nikšića i Podgorice - skoro 78 miliona eura, što je skoro sedamdeset odsto ukupnih dugovanja svih građana Crne Gore, prenose Vijesti.

Za utrošenu električnu energiju građani Bijelog Polja ukupno duguju 11.640.363 eura, Nikšića 15.894.115 eura i Podgorice 50.423.880 eura. U ove tri opštine na posljednjem popisu živjelo je više od 286,6 hiljada stanovnika.

Najmanje duguju, procentualno u odnosu na broj potrošača, domaćinstva iz Tivta, Pljevalja i Herceg Novog, ukupno 4,61 milion eura, što je nešto više od pet odsto ukupnih dugovanja za struju, pišu Vijesti.

Neredovne platiše u Tivtu Elektroprivredi Crne Gore na kraju prošle godine dugovali su 1.010.229, eura, Pljevalja - 1.201.142 i Herceg Novog - 2.450.665.

Dug domaćinstava iz ove tri opštine skoro je dva i po puta manji u odnosu na dugovanja domaćinstava iz Bijelog Polja, iako u toj opštini živi skoro duplo manje stanovnika nego u te tri opštine zajedno.

Zbog dugovanja za struju na kraju prošle godine bilo je isključeno 8.760 potrošača iz kategorije Domaćinstva i 1.337 u kategoriji Ostala potrošnja, prenose Vijesti.

Iz EPCG su nedavno saopštili da je prosječan januarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio 46,16 eura. Najmanje struje trošila su domaćinstva u Mojkovcu, prosječno 25,98 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 57,56 eura.

Račun u vrijednosti do 30 odsto dobilo je 54,8 odsto domaćinstava, od 30 do 50 eura 13,54 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 20,35 odsto, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 11,35 odsto kupaca.

Broj potrošača koji su dobili popust je 162.560, odnosno 44,9 odsto domaćinstava u Crnoj Gori.

Takođe, 15,432 domaćinstva u Pljevljima, odlukom Odbora direktora, ostvarilo je 30 odsto popusta, u cilju smanjenja aerozagađivača, a imajući u vidu značaj energetskih subjekata, Rudnika uglja i Termoelektrane, za elektroenergetsku stabilnost u Crnoj Gori. Dodatni popust od 6,4 odsto na mrežne usluge odobrava se i svim domaćinstvima priključenim na elektrodistributivni sistem EPCG, bez obzira na visinu duga, radi neutralisanja rasta cijena mrežnih usluga, prenose Vijesti.