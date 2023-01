ZVEZDAN RASKINUO S ANĐELOM ZBOG ANE! SA LJUBAVNICOM NE ŽELI DO KRAJA ZADRUGE - ŠOK RAZGOVOR!

Zvezdan Slavnić je donio odluku i ostavio Anđelu Đuričić posle mjesec dana veze, nakon što mu je bivša žena Ana Ćurčić ušla u Zadrugu.

Nakon burne noći i možda i najdramatičnijih sati u Zadruzi nakon ulaska Ane Ćurčić u rijaliti, Zvezdan Slavnić odlučio je da ostavi Anđelu Đuričić s kojom je prevario nevjenčanu suprugu i s kojom je u vezi mjesec dana. Anin ulazak promijenio je tok priče, njega je izbacio iz takta, a kada je razmislio o svemu, donio je odluku da se povuče do kraja Zadruge, jer smatra da je to najpametnije i najbezbolnije u ovom trenutku.

"Razmišljao sam i odlučio da se povučem. Biće provokacije sa njene strane i prema tebi i prema meni i ja ne želim nikome, ni sebi, ni tebi, ni njoj da napravim problem. Ako me voliš, onako kako kažeš da me voliš, voljećeš me i za pet mjeseci kad izađemo odavde. Ja ne znam kako ću raditi bilo šta ako mi je tu neko sa kim sam bio petnaest godina. Nije to neka odavde iz kuće od petnaest dana, pa kako da se sa tobom grlim, ljubim i ne znam šta. Napolju i ovde je drugačije, ako me shvataš. Ne želim da te isključim i da se povučem, jednostavno ako se ne povučem da sam sebi ne napravim u glavi normalno, neću napraviti normlano ni tebi, ni nikome. Meni ovakva još dva dana ne trebaju u životu. Ne vidim drugačiji način. Iz poštovanja ne moram bar da joj natrljavam dalje, kakva god da je. To moje i tvoje da se utrljava njoj nije ok, niko od nas nije dobro sad. Ako sve troje odemo u ludaru, nema svrhe. Ne ograđujem se i ne bježim od tebe. Ako me tako voliš, voljećeš me i za pet mjeseci. Ja ovde neću ništa raditi, samo ću se povući. Sa Anom bi mi bilo drago da popričam i da sve bude normalno, koliko može, ne mora normalno, ali bar ne mora ni da bude nenormalno. Apsolutno se ni sekund, djeteta mi mog, nisam igrao sa tobom, niti se igram. Ja sam to osjetio, ja sam to uradio. Meni je samo pet mjeseci jako dugo, može da se desi sto pedeset loših stvari, a gledam i na tebe, jer ako ona bude gledala nas kako se grlimo, ljubimo, šetamo, sjedimo, ne može da izađe na dobro sve to. Ušla je kako je ušla, možda će sve to da prođe, ne znam... Niti se ograđujem niti se igram, samo mislim da je pametnije da se ja trenutno povučem da ne bi došlo do većih problema", pričao je Zvezdan.

"Kod mene se ništa nije promijenilo, ni osjećanja prema tebi ni ništa, nego samo mislim da je bolje tako nego da udaramo glavom, kada je već napravljeno da dođe do ovoga... Ona je veliki dio mene. Ona je jako dobar drug i jako dobar čovjek. Iskreno, brinem. Brinem za sve troje nas. Da provociramo nekoga ko je u pravu, ne ide. Šta god da sam ja uradio, ona je u pravu. Ponavljam, ne odlazim od tebe. Ako je to pravo, ja i ti kad izađemo nastavićemo našu priču. Ako budeš željela, naravno. Ona će ostati ovde pet mjeseci, u smislu dok je ne izbace gledaoci...", rekao je, a Anđela je na njegovo pitanje šta misli o tome rekla da je u pravu i da će ispoštovati njegovu odluku, ali i da neće moći izdržati pet mjeseci.

"U ovoj kući sa tobom ne, iskreno ne znam kako. Jako teško ću izdržati u ovoj kući i sa tobom i sa njom i sa cijelom ovom situacijom. Neću da ustajem iz kreveta. Želim kući, ne želim sebi ove stvari u životu, jer se ne osećam dobro. Tražila sam razgovor, ne dobijam ga, ne mogu da funkcionišem. Ne mogu u ovoj kući, ne mogu", rekla je Anđela i počela da plače.

