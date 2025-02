Razotkriveno zašto se u filmovima Adama Sendlera uvijek pojavljuju isti glumci: Jedan otkrio da je bio u čak 40

Obožavaoci Adama Sendlera tek sada shvataju zašto se iste osobe pojavljuju u svim njegovim filmovima. Jedna zvijezda se našalila da je "bila u oko 40".

Izvor: Youtube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Obožavaoci Sendlerovih filmova dobro znaju da se isti glumci pojavljuju u njegovim filmovima, a jedna grupa se posebno često pojavljuje iznova i iznova.

Možda ste primijetili da se u filmovima kao što su "Grown Ups" i "Hotel Transylvania" (i svi njihovi nastavci), Sendler pojavljuje zajedno sa Spejdom, Stivom Bušemijem i Kevinom Džejmsom.

Adam Sendler scena iz filma Grown ups

Izvor: Youtube printscreen / Scene City

U drugim projektima, radio je sa svojim kolegama iz "Grown Ups" filma, Krisom Rokom i Robom Šnajderom, na komediji "The Week Of" iz 2018. godine, kao i na "You Don't Mess With The Zohan" kada se retrospektivno osvrnuo na to.

Izvor: Youtube printscreen / Scene City

Govoreći o njihovoj saradnji na "Grown Ups", Sendler je ranije rekao za Collider: "Fred Volf i ja smo napisali film. Cijela ideja je bila da okupimo stare prijatelje koji će provesti vikend zajedno. Ovi momci su moji stari prijatelji, tako da je to imalo totalnog smisla. Drago mi je što su pristali na to."

Spejd je takođe komentarisao ovu saradnju u podkastu Roba Loua, šaleći se da je "bio u oko 40" Sandlerovih filmova. Rekao je: "On je okupio tim poput Golden State Warriors-a. Uzmi momke koji već imaju svoje filmove, i bićemo svi zajedno u jednom, kada bude puno konkurencije."

Adam Sendler i Dejvid Spejd u fIlmu Grown Ups

Izvor: Youtube printscreen / Movieclips

"Bila je to dobra taktika. A kada smo snimali, rasporedio je šale tako da smo svi imali šanse da 'postignemo poene'." U zasebnom intervjuu za The Independent, on je pohvalio snimanje prvog filma iz "Grown Ups" franšize, te je period opisao to kao "najbolje ljeto naših života".

Imajući to na umu, grupa prijatelja je željela da "ponovo doživi to", pa je "Grown Ups 2" napisan. Prvi film ima skromnih 10 procenata na Rotten Tomatoes, ali Sendler je dugo tvrdio da ne snima filmove da bi osvojio kritičare.

"Nisam ušao u filmove da bih udovoljio kritičarima," rekao je za britanske novine 2013. godine. "Ušao sam u to da bih nasmijao ljude, i zabavio se sa svojim prijateljima."

Obožavaoci njegovih filmova takođe su primijetili da je radio sa Dženifer Aniston i Dru Barimor u po tri filma. Ali, nije samo svoje prijatelje držao blizu, već i svoju porodicu.

Film njegove produkcijske kuće "That's My Boy", kao i Netflixov "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", iuključuju i njegovu suprugu, Džeki Sendler, kao i njihove dvije ćerke, Sani i Sejdi.