BILO ME JE SRAMOTA DA GA ZOVEM! Peja znao sve tajne estrade, mnoge parove spojio, a jednu zvezdu NIKAD nije ugostio

Zoran Pejić Peja bio je tada najpopulaniji voditelj i slavlja su bila nezamisliva bez njega, a radio je sa svima osim sa jednim pevačem.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Zoran Pejić Peja svojevremeno je bio najpopularniji voditelj i nema koga nije ugostio i proslavio. Tezge i veselja u zemlji, a naročito u inostranstvu, bile su nezamislive bez njega, a novca je bilo sa svih strana. Živelo se drugačije, muzika je bila drugačija, a on je znao sve tajne svih estradnih zvezda.

"Niko nije imao dni jedan uslov. Svi smo ustajali ujutru, po mladu ne idu velika imena, nego harmonikaš i i radna pevačica. Mi svi doručkujemo, pijemo kaficu, sredimo se i pravac u salu. Kako su godine počele da uzimaju danak, Šabanu je sve teže padao taj tempo, pa je tražio da dolazi oko 3-4 po podne, ne ranije. Bilo mu je sve dozvoljeno, jer je bilo kralj", rekao je u intervjuu za Kurir i otkrio da je danas tražena Biljana Sečivanović, koja je stara škola, kako kaže, a da u Danskoj vole Šerifa Konjevića. Na pitanje da li je tačno da je nekada bilo više para nego danas, Peja kaže: "Apsolutno! Ranije je bilo daj koliko daš, jer biće bakšiša. Uzmali smo na bakšić i više od četiri honorara. Sad imaš fiksnu cenu i to ti je što ti je. I ako skupiš bakšiš, to ne ide tebi. Mada, moram da kažem, na početku muzičari nisu želeli da ja budem u bakšišu sa njima. I ja kažem nema problema, ali jednom prilikom dok sam vodio program, napravim šou, otpevam nekoliko pesama, masa se raspali i ja zaradim nekoliko hiljada evra. Ovi iz benda me pitaju da li ću da stavim pare u zajedničku kasu. Ja kažem - zašto bih ako ste rekli da ne delim sa vama? Onda su me ubacili u ekipu".

Poznato je da je bio u braku sa pevačicom Zlatom Petrović s kojom ima sina Jovana, kao i da su danas u dobrim odnosima, pa se prisetio i kako je izgledalo raditi sa Zlatom. "To je bilo jako interesantno ljudima. U Beču sala prima 1.200 gostiju, gazda zove mene u julu, pita da radim doček Nove godine. Dogovorimo se, on donese kaparu, ali isto to uradi i sa Zlatom. Meni ne govori za nju, njoj ne priča za mene. To je bio naš prvi nastup posle razvoda. Narod je samo čekao svađu i šta će da se desi. Ma mi smo uvek bili i iskreni drugari. I na Farmi. Kad mi je Vendi nešto rekla, Zlata skočila da je ubije. Zlata živi 500 metara od nas ovde u Mirijevu. Krene na pijacu, pa se sretnemo svi. Moja Dragana baš voli Zlatu, a i ona nju", iskren je Peja koji je spojio Sašu Popovića i Suzanu Jovanović. "Najiskrenije, on je sve naučio od Rake Đokića, uz njega se kalio. Sale od 24 sata spava pet, a ostalo vreme vrti po glavi šta bi mogao da uradi, napravi... Pun je duha i šarma. Suzana se povukla kad je videla koliko se Saša troši u poslu. Oni su se venčali, ja sam im vodio svadbu, a upoznali su se na mojoj svadbi. Zarad porodice i doma ona se povukla, htela je da bude uz njega. Kad je Grand krenuo ja sam bio prvi voditelj, a pevači su tada za CD dobijali po 50.000 maraka."

Voditelj se najviše družio sa Šabanom Šaulićem, a na estradi ga najviše oduševljava ponašanje Dragane Mirković. "Toni i Dragana su divni ljudi. Uvek kad je moja emisija išla na njihovoj televiziji, oni su poručivali večeru za mene i moje goste. Kada smo radili koncert u Beču, vraćeno je mnogo ljudi jer nisu mogli svi da uđu. Dragana je pevala sve vreme do četiri ujutru. A onda je sela i pričala sa fanovima, slikala se. Svakog fana je ispoštovala, znala je odakle su došli. Ona ceni sve to. Oduševila me je ta njena veličina. Nisam primetio da još neko radi kao ona, svi drugi jedva čekaju da odu u hotel da se odmore."

Jedina zvezda s kojom nije sarađivao je Zdravko Čolić: "Nikad nisam ugostio Zdravka Čolića, bilo me je sramota da ga zovem. Sretnem ga u Frankfurtu, on meni prilazi, pita me kako sam, srdačno se pozdravimo... Divan je čovek. Leteli smo nedavno u Ameriku supruga i ja i opet ga sretnem. Prišao mi je. On je takva veličina, veliki gospodin i pun emocija."

Peja je otkrio i kako se obezbedio za penziju, s obzirom na to da ne budu svi u tim godinama srećne ruke. "Čitao sam da Rade Jorović ima jako malu penziju, a toliko lepih pesama je otpevao. Voleo bih da smo kao Amerika, radio ne radio imaš 1.500 dolara posle 65 godina. Ma, ko je u naše vreme razmišljao o radnom stažu? Ja nisam bio prijavljen na televizijama, imam jako malo staža, ali kupio sam stančić, pa će biti kirije. Napravio sam sebi kuću u Mirijevu i kupio stan u centru grada", otkrio je voditelj.