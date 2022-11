VODITELJ LJUBI 25 GODINA MLAĐU RIBETINU! Razveo se od pevačice, sad je srećniji nego ikad - ovako izgleda Dragana

Ovako izgleda 25 godina mlađa supruga voditelja Zorana Pejića Peje.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Voditelj Zoran Pejić Peja već je nekoliko godina u srećnom braku sa 25 godina mlađom Draganom, koja ga je jednostavno opčinila, iako posle braka sa pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom ima sina, nikada nije planirao da se opet ženi.

O njihovoj ljubavi u nekoliko navrata je govorio za medije, te isticao da ga je ona u potpunosti podmladila. Razlika u godinama im nimalo ne meta, a nema sumnje da je voditelj srećniji i zadovoljniji nego ikad. Njegovu izabranicu smo nekoliko puta imali prilike da vidimo u javnosti, kada se sa njim pojavila na pojedinim događajima.

"U svakom smislu me je podmladila. Ne kažu ljudi džaba, da svi koji imaju mlađe žene, bolje izgledaju. Dakle, moja supruga je osoba koja mi je ulepšala život. Sve ono što me je mučilo godinama, ona je rasteretila. Iako je Dragana mlada, celu kuću nosi na svojim leđima. Kuva, pere, sprema, isto je tako bitno da neko brine o mojoj karijeri i nastupima. Mi smo ljudi koji lepo radimo i zaradimo", poručuje Peja.

Potom je spomenuo i sina Jovana koji je vrlo popularan na društvenim mrežama. Jovan je u žižu interesovanja dospeo i kada se sanalo da radi u jednom butiku, kao i da je sam doneo odluku d zarađuje svoj novac.

"Jovan kod mene živi, dete je koje šta god da treba da uradi potraži moj savet jer sam čovek koji ima dosta iskustva. Rekao mi je da bi voleo da radi. Ujedno studira na fakultetu i radi u prodavnici. Skoro sam mu kupio automobil, kako bi mogao da ide na posao. Sad pokušavamo da kupimo nešto malo bolji, to je dete koje je za primer i hvala Bogu da je to tako. On je dete koje je skromno, možemo i Zlata i ja da mu priuštimo sve na svetu, ali on bira da sam zaradi", zaključuje Peja.