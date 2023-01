PREBIĆU IH KAD IZAĐU! Moka o vezi sina i 22 godine mlađe Anđele - Otkrio da li strahuje da Zvezdan ne završi u ZATVORU!

Proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić još jednom je komentarisao vezu svoga sina Zvezdana i 22 godine mlađe Anđele, s kojom je pred kamerama prevario nevenčanu suprugu.

Zvezdan Slavnić veliku pažnju javnosti privukao je kada je stupio u vezu sa Anđelom Đuričić u Zadruzi. On je pred kamerama s njom prevario nevenčanu suprugu Anu kojoj se 15 godina kleo na večnu ljubav, a ona se ubrzo i oglasila. Ljubav sina Moke Slavnića i frizerke iz Crne Gore sve češće upada u probleme i čini se da je na "staklenim nogama". Anđela je isprovocirala Zvezdana kada je na bezobrazan način jednom od cimera rekla da ustane sa njenog mesta. Slavnić joj je skrenuo pažnju da se ne ponaša tako jer u takvim situacijama on treba da je zaštiti, a kako je na uslovnoj kazni, svađe i fizički obračuni su nešto što mu je najmanje potrebno.

Žestoka svađa i ubeđivanje nastavljeni su do duboko u noć, a Anđela se kroz suze izvinjavala Zvezdanu i obećala mu da više neće raditi ovakve stvari. Iako joj u prvi mah nije bilo jasno šta smeta njenom dečku, nakon nekoliko sati analize i ubeđivanja Đuričićeva je spustila loptu i izvinila mu se. O vezi svog sina i mlade Anđele i njihovoj poslednjoj i do sada najvećoj svađi komentar je dao Zoran Moka Slavnić, Zvezdanov otac i proslavljeni košarkaš.

"Gledam Zadrugu i sve šta se dešava između Zvezdana i Anđele. Prebiću ih oboje kada izađu i kada ih budem video", rekao je Moka u blago šaljivom tonu i dodao: "U izolaciji je posle sve izglađeno, pa sam mogao mirno da spavam".

Slavnić senior je prokomentarisao činjenicu da mu je sin na uslovnoj, ali nije zabrinut da može da završi u zatvoru - "To što je Zvezdan na uslovnoj nema veze i ne brinem da bi stvari mogle da eskaliraju do te mere da završi u zatvoru. Kod mene nema šanse da budem neobjektivan jer je on moj sin. Anđela je priznala krivicu i izvinila mu se, ali tek kada je iscurelo mnogo krvi, da tako kažem. Mogla je da bude mnogo taktičnija, ali njena narav je takva da nije odmah rekla: 'Izvini, kriva sam, neće se ponoviti'. Da je to uradila, sve bi bilo u redu".

Zoran Slavnić je prokomentarisao i budućnost veze svog sina, pa naglasio u čemu vidi problem i šta bi moglo da bude razlog prekida pre završetka Zadruge - "Anđela i Zvezdan su slatki i dragi jedno drugom, ali mala mora još mnogo da uči i da shvati da pored sebe ima alfa mužjaka. Nije ona loša, ali on je jak i pravi muškarac i ne voli takvo ponašanje. Ako budu bili intimni do kraja, njihova veza će izdržati, ali ako se to ne desi, postoje šanse da propadnu", istakao je je zadrugarov otac i za kraj naveo da su Zvezdan i Anđela atraktivan par i da su interesantni gledaocima, ali da bi priča mogla da se proširi i na druge učesnike koji bi mogli da budu u centru pažnje, a takvih je ove sezone nažalost malo.

Pogledajte kako izgleda Zvezdanova bivša nevenčana supruga Ana, s kojom je i Moka prekinuo svaki kontakt: