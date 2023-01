AKO NE BUDE INTIMNOG ČINA, ZAMENIĆE JE S DRUGOM! Moka brutalno iskren o sinu Zvezdanu, Zorici odgovorio na BRAČNU ponudu

Moka Slavnić smatra da će Zvezdan, ukoliko ne dođe do intimnog odnosa sa Anđelom Đuričić, potražiti neku drugu devojku.

Izvor: YouTube/Ras Televizija/Zadruga Official/Screenshot

Legendarni Zoran Moka Slavnić redovno se oglašava po pitanju situacija u Zadruzi u kojoj učestvuje njegov sin Zvezdan Slavnić, pa je prokomentarisao i to što je Zorica Marković poželela da bude deo ove porodice i postane maćeha Zvezdanu. Takođe je prokomentarisao i odnos sina i Aleksandre Nikolić, ali i njegovu vezu s mladom Crnogorkom Anđelom Đuričić, zbog koje je ostavio nevenčanu suprugu.

"Nisam znao da sam toliko interesantan. Ona je izostavila Anđelu, jer ona ide u paketu. Znao sam da moj sin vredi, ali nisam znao da sam ja još uvek u igri. Ako ona ima te aspiracije, to podržavam, Slavnići probu ne naplaćuju", izjavio je Moka, pa otkrio šta misli o tome da li između Aleksandre i Zvezdana ima varnica, kako smatra Zorica Marković.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Zvezdan je iskren prema Anđeli. Ona je rekla da bi se sutra udala za Zvezdana u emisiji 'Magazin In', a moje mišljenje je da to može da potraje, ukoliko ona pristane na intiman čin sa njim, jer su to normalne stvari u jednom odnosu. Zvezdan je inače zaljubljive prirode, a i kratak mu je fitilj, mislim da će ona to shvatiti. Ne verujem da Zvezdan trenutno ima aspiracija prema Aleksandri, on je punim srcem ušao u ovu vezu, kao što je i Anđela to potvrdila. Njen način ponašanja može da promeni njegov. On je odrastao i zreo, razlika u godinama je samo pozitivna, ali vidi se da mu je nežnost preko potrebna. Ona je svesna da će mnogi osuditi ovu vezu, kao što i jesu, ali ja na to gledam kao na raskid njegove nekadašnje partnerke. Ovo je javno, zato upada u oči", rekao je Zoran Slavnić koji smatra da bi se Zvezdan mogao okrenuti nekoj drugoj devojci ukoliko Anđela na pristane na intiman odnos s njim.

"Da, jer to nije čin koji se ne podrazumeva u odnosu. Ne mora da bude vulgarno, može diskretno. Ako do toga ne dođe, onda će do zamene doći", poručio je samouvereno. Pogledajte i šta je napisao sinu za Božić, kada mu je poslao čestitku: