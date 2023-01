TUKAO ME JE KAO NIKOGA, RAZBIO MI JE REKET O GLAVU: Jeziva ispovest učesnice Zadruge - OTAC dizao NOŽ na nju!

Zadrugarka Ana Spasojević ispričala je kakvo detinjstvo je imala i kako ju je otac maltretirao i zlostavljao, a poverila se pred kamerama.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge, Ana Spasojević, ispričala je pojedinim cimerima da je imala traumatično detinjstvo i otkrila potresne detalje o svom ocu, koji ju je, kako tvrdi, maltretirao i s kojim nema nikakav kontakt.

"Ja nemam kontakt sa njim dugo, on je maltretirao moju majku i mene. Ja nikada nisam smela da se družim s drugom decom, zatvarao me je u sobu, krio me od babe. On nikada nije radio, a moja majka se borila za nas. Znala je baba da mi donese kolače, on sedne i jede ih na moje oči", ispričala je Ana, dok su je zadrugarke slušale saosećajući sa njom, a Marija Kulić je prokomentarisala da bi trebalo da bude u zatvoru.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ma nije, on je mene uništavao, prijavljivale su ga komšije, jer sam vikala da mi pomognu, da me spasu. On je mene tukao od Kragujevca do Jagodine. Tukao me je kao nikoga. Plašila sam se, nisam smela majci da kažem. Tukao me je, jer sam loše igrala na treningu. Kaiš, gajtani. On je mene mazao ispred majke, govorio joj je da sam se povredila sama na treningu. Ja sam bila Bog i batina u tenisu,a on je sve to uništio. Tukao me je reketom, a onda mi je slomio reket od glavu", iznela je Ana ove traumatične detalje.

Ana Spasojević Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Nisam smela da kažem majci, zbog njega sam prestala da treniram. Više pamtim gajtane i kaiš, nož je čovek digao na mene. Nisam smela majci to da kažem", priznala je Ana Spasojević.

Pogledajte njene fotografije na društvenim mrežama: