KARLEUŠA ODMAH PONUDILA POMOĆ OŽALOŠĆENOM FUTI! Oprostila sve Laćine UVREDE, a jednu njegovu poruku će čuvati ZAUVEK!

Pevačica Jelena Karleuša prva je pritekla u pomoć neutešnom ocu preminulog Laće, Aleksandru Futi Raduloviću.

Nakon što je izgubio i drugog sina Milana Laću Radulovića koji je pronađen mrtav u Izraelu gde je bio na odmoru s prijateljima, muž pokojne Marine Tucaković, Aleksandar Futa Radulović ostao je sam, a kako su otkrili njegovi prijatelji on je nakon smrti sina potpuno slomljen od tuge. Jelena Karleuša pokazala je svojim postupkom da je privatno veliki čovek i da je oprostila sve uvrede koje je na njen račun pre mesec dana izrekao pokojni Laća Radulović i jedna od prvih ponudila pomoć Futi u teškim trenucima.

Jelena Karleuša je, odmah nakon što je čula strašne vesti o Laćinoj iznenadnoj smrti, kontaktirala njegovog ocea Futou i ponudila mu svaku vrstu pomoći u ovim najtežim trenucima u njegovom životu.

"Jelena je sve oprostila Laći odmah nakon teških reči koje joj je on uputio na Tviteru. Sve što je tada bila napisala, napisala je kako bi se odbranila od njegovih uvreda. Nije joj bilo jasno ni zašto ju je bez povoda izvređao u porukama i objavio tekst njene neobjavljene pesme, koju će ipak izdati i posvetiti njemu. Ipak, kad je Laća shvatio da je preterao, izvinio joj se, i to iz Izraela, što je ona prihvatila. Trebalo je i da se vide po njegovom povratku u Beograd, ali se to, nažalost, nikada neće desiti jer ga je smrt u tome pretekla. Kada je čula za tragediju, JK se iskreno potresla i šokirala, a nakon što mu je uputila dirljivu poruku na Instagramu, odmah je kontaktirala i sa Futom", rekao je izvor za "Kurir Stars".

Karleuša se posle Laćine smrti oglasila i oprostila se od saradnika i prijatelja. U objavi je otkrila da su se njih dvoje pomirili i da joj se Laća izvinio - "Počivaj u miru, dragi Laćo, daleko od 'krvavih suza' (naziv poslednje pesme koju si za mene napisao), od nesreće tuge i bola... Sve sam ja razumela i sve opraštala, a tvoju poslednju poruku ću čuvati - napisala je Jelena pa dodala: "Ne brini, svi će čuti poslednje pesme koje si napisao i svi će shvatiti da si bio nestvarno talentovan sin svoje majke ... talentovan, ali rođen za neki drugi svet, neku drugu dimenziju", napisala je JK i objavila Laćinu poruku kojom joj se izvinio.

Futa se od sina oprostio dirljivom čituljom, a njegove reči teraju suze na oči.