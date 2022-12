ZBOG NJE OSTAVIO ŽENU, A VEĆ POČELA DA MU LJUBOMORIŠE! Anđela naređuje Zvezdanu, spustio je na zemlju - IDI ŠETAJ!

Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću ne cvetaju ruže na Rajskom ostrvu, gde su daleko od svih, a zadrugarka ga je već prizadrugasvojila.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Glavna tema u Zadruzi ovih dana su Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić, koji su kao nagradu dobili odlazak na Rajsko ostrvo, međutim, tamo nije sve savršeno kao što su mislili da će biti. Iako nisu u vezi, još uvek, mlada Crnogorka se ponaša kao da jesu, pa je već počela da brani neke stvari svojoj, za sada, simpatiji.

Anđela je rekla Zvezdanu da nije raspoložena da bude u njegovom društvu zbog toga što pažnju posvećuje Matoroj, a ne njoj: "Da sam htela sama da šetam, izašla bih i ne bih te čekala. Ti si stao da pričas s Markom, da se javiš i okej, onda Matora isto. Jako me vređa to. Sviđa mi se tvoja zainteresovanost, da si toliko iznerviran da si legao na krevet".

"Nisam kriv, sa mnom tako da pričaš ne možeš. Uvek možeš normalno. Slobodno šetaj i budi nervozna, ne interesuje me to, a ti me interesuješ. Posle ćeš da mi se izvinjavaš", poručio joj je Zvezdan, posle čega mu je odbrusila: "Ako si sa mnom, isključivo ćeš sa mnom voditi razgovore". Slavnić joj nije dozvolio da se tako ophodi prema njemu: "E, neću, ne budi smešna, jer meni ne možeš da naređuješ s kim ću da pričam".

Anđela naređuje Zvezdanu Slavniću Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pre samo 24 sata je sve bilo u savršenom redu, kada su jedno drugome priznali emocije, ali i poručili da neće preći granicu. Da li će do toga doći, ostaje da vidimo, a povodom Zvezdanove prevare oglasili su se i njegov otac Zoran Moka Slavnić i njena porodica koja ne želi da čuje da je s "takvim mangupom" u vezi.