PREVARIO ŽENU I ZATRESAO KREVET SA LJUBAVNICOM! Zvezdan i Anđela se prepuštili strastima - isplivao SNIMAK! (VIDEO)

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić više ne kriju svoju ljubav, a nakon poljupca su završili i u krvetu.

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić priznali su emocije pred kamerama Zadruge, a on je zatim javno ostavio svoju suprugu Anu i poručio da ne bi voleo da ga poseti u rijalitiju za vreme novogodišnjih praznika.

Ubrzo se sa svojom novom devojkom osamio na Rajskom ostrvu gde je uprkos njenom obećanju da pred kamerama neće popustiti emocijama, ipak došlo do prvog poljupca. Kamere rijalitija su zabeležile trenutak kada je Zvezdan poljubio Anđelu, nakon čega su se usijale društvene mreže. Nedugo zatim prepustili su se strastima!

Oni su se prekrili, a onda su nastavili sa razmenjivanjem nežnosti, od strasti je sve pucalo dok se jorgan pomerao. Da li je došlo do intimnog odnosa ili ne, ne znamo, ali je jasno da su njih dvoje na korak do žestokih akcija.

Zadruga 6 - Zvezan i Anđela se zaigrali ispod pokrivača - 27.12.2022.pic.twitter.com/BC8DYeaBkx — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial)December 27, 2022

Ovako je njegovu priču sa Anđelom komentarisala Zvezdanova supruga:

"Za tri života ovo nisam očekivala. Kada je ušao u Zadrugu, dva meseca je pričao kako nikada u svom životu ne bi izdao svog prijatelja. To bi bilo kao kada bi ne znam ni ja šta uradio... Da li je on mene izdao kao ženu, to nije bitno, šira slika treba da se sagleda. Mi smo i prijatelji, emotivni partneri, drugari... A kada te neko posle 30 godina i 15 godina poverenja ovako javno izda, sa malicioznim, najgorim stavovima... Tako razmišlja jedno dete koje ima one uske potrebe svoje, pa kao: 'Šta da radim, j*biga, srušio sam sve to'"