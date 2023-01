IMA MILIONE, BOGATSTVO TROŠI NA PUTOVANJA, A JEDNIM GESTOM ODUŠEVLJAVA: Branka Sovrlić otkrila kome UVEK kupuje poklone

Branka Sovrlić uživa u raskoši i bogatstvu, a sa luksuznih putovanja se uvek vraća s poklonima koje pažljivo bira - evo za koga!

Izvor: Instagram/branka_sovrlic

Pevačica Branka Sovrlić je među najbogatijima na estradi i sa suprugom uživa u raskošnom životu. Upravo njemu je, kao i svih prethodnih godina, prvom čestitala 2023. godinu, koju su dočekali sa zaposlenima u svom restoranu.

"Ova godina je tako brzo prošla da nisam ni primetila da su već došli praznici. Mi uvek pred Novu godinu okitimo jelku. Pošto imam restoran, Novu godinu sam proslavila sa svojim zaposlenima i mojim suprugom, kome uvek prvom čestitam. Na sreću, do sada nam je sve dobro prolazilo, ali bez nekih prevelikih želja, jer smo uglavnom do sada ostavili sve ono što smo hteli. Sada nam je najvažnije zdravlje", poručila je pevačica i otkrila kome je šta poklonila.

"Pripremila sam poklone za mnoge, pre svega za moje zaposlene. Gde god otputujem, svojim radnicima uvek kupim bar po nešto, barem neku sitnicu. Ne kupujem svima isto, nego biram specijalno i ciljano za svakoga. Volim da usrećujem ljude", izjavila je Branka Sovrlić, koja je otkrila i kako provodi Božić.

"Božić provodim kao i sve druge praznike. Nisam navikla da imam neke specijalne rituale ili nešto slično, jer moj otac je bio vojno lice i ja nisam odrasla u tom duhu. Jednu baku nisam ni upoznala, a živela sam u gradu u kome se ti običaji nisu specijalno poštovali", objasnila je, pa obećala novu pesmu i prisetila se svoje majke: "Možete od mene da očekujete neku novu pesmu ili neko novo ruho, haljinicu, jer u tome uživam. Majka me je tako vaspitala odmalena. Uvek me je doterivala i sređivala, nosila sam neke štirkane haljinice, vezla mi je i plela. Danas bi bila vrhunski kreator. Dok me glas služi, do tada ću i da pevam, a hvala Bogu, do sada je sve bilo super, jer vodim zdrav život".

A da se zdrav žvot i te kako odražava na njen izgled, dokazuju i njene fotografije: