GODINAMA SE PRIČALO DA JE TOMA ZDRAVKOVIĆ BIO ZALJUBLJEN U NJU! Pevačica sve priznala: Rekao je - Moja ili ničija više!

Godinama se šuškalo da je legendarni pevač narodne muzike Toma Zdravković bio zaljubljen u koleginicu, a pevačica je sada sve ispričala.

Izvor: Instagram/branka_sovrlic/YouTube/Jugoton Music

Branka Sovrlić svojim izgledom pleni u sedmoj deceniji života, a na njene fotografije u bikiniju i to bez fotošopa retko ko ostaje imun. Za nju kažu da je jedna od najbogatijih pevačica na domaćoj estradnoj sceni, sa suprugom godinama uživa u ljubavi, milionima i suvom luksuzu, ali retko ko zna kako su se oni zapravo upoznali.

Pevačica je u svom gostovanju u emisiji Sceniranji na Kurir televiziji otkrila nešto više o tome. Takođe je i navela da je, nenamerno, bio upleten i Toma Zdravković za koga se u to vreme mislilo da je zaljubljen u pevačicu baš zbog pesme "Ej Branka, Branka".

"Pošto je 'PGP' predložio Mišu Markovića da mi radi pesme, ja sam putovala iz Niša i kao početnica idem na stanicu. On je kao dobar kolega hteo da me odveze na stanicu i dok me je vozio mene je interesovalo kako on zapravo pravi pesme. Kako je vozio on je samo rekao - 'Hej Branka, Branka ko je kriv zbog našeg rastanka'. Tako je nakon toga otišao u svoj studio i napravio super hit koji je kasnije dao Tomi. Mnogi su mislili da je to Tomina pesma pa su povezivali da je zaljubljen u mene, ali to nije istina", rekla je pevačica.

"Kada je moj suprug čuo tu pesmu, on je Tomi predložio da mu pravi solističke koncerte. Međutim, tada Toma nije verovao u sebe. Zvao je mog muža i rekao Gagi - "Jesi lud, kako misliš da ja napravim solistički koncert?'. On mu je potom rekao da sigurno prolazi i da se ne brine", navela je pevačica i dodala:

"Tako je mene za leto beogradska estrada poslala u Bečiće da pevam. Tamo je takođe bio Mile Kitić i orkestar Miće Radovanovića koji je inače trebao da nastavi turneju sa Tomom Zdravkovićem koji je bio na samo 30 kilometara od nas. Kada je došlo zadnje veče našeg nastupa, moj suprug je došao da se dogovori sa orkestrom jer sutra kreću na turneju. Stigao je u toku mog nastupa i video atmosferu gde su svi igrali jer sam zaista uvek imala dobar repertoar. On se tada oduševio mojim pevanjem i izgledom i rekao mi 'moja ili ničija više'".

Pogledajte Branku u bikiniju:

Ali i zavirite u njenu luksuznu vilu!