Goga Sekulić progovorila o poslovnim uspesima u 2022. godini, ali i odnosu sa bivšim suprugom o čemu se danima pričalo u javnosti.

Izvor: Kurir TV screenshot

Goga Sekulić Novu godinu dočekala je radno u jednom klubu u kojem je do sitnih sati sa publikom pevala svoje najveće hitove. Nakon proslavljenog dočeka pevačica se priprema za Božić koji će provesti sa svojom porodicom i najbližima.

"Kao devojka sam uglavnom bila svuda, što poslovno, što privatno sa društvom. Ipak, znalo se da za Božić je porodični ručak sa roditeljima obavezan. Sada uklapam da budem više sa detetom, a kada imam nesto zakazano radim", kaže Sekulićeva koja je napisala sa sinom pismo Deda Mrazu: "Sinu ispunjavam sve želje. Jeste mali, ali nije mnogo zahtevan. On je skroman i veseo dečak."

Ovom prilikom dotakla se i odnosa sa 15 godina mlađim bivšim suprugom Urošem Damnjanovićem, sa kojim je i dobila sina. Kako je u poslednjih nekoliko navrata uhvaćena u njegovom društvu, spekulacije o potencijalnom pomirenju otpočele su munjevitom brzinom. Goga je sada otkrila istinu i istakla da je sa Urošem u korektnim odnosima, kao i da ga veoma poštuje kao oca svog deteta.

Vidi opis OTKRILA ISTINU O POMIRENJU SA 15 GODINA MLAĐIM! Goga sve češće u društvu bivšeg supruga - "Uroša volim i poštujem!" Goga Sekulić Goga Sekulić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/ Emisija Premijera /printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/sekulicgoga Br. slika: 13 13 / 13

Iako je ove godine obelodanila da je stavila tačku na svoj brak, Goga kaže da je ovo bila izvanredna godina za nju.

"Ova godina je bila lepa u svakom pogledu. Svi mi imamo lepe i manje lepe trenutke u životu. Ne želim da idem unazad, samo me zanimaju budućnost i lepi trenuci sa sinom i porodicom. Volim Uroša i poštujem. On je otac mog deteta i tako će uvek biti. Naravno, odlična je bila i na poslovnom planu, nekoliko singlova kao i dosta nastupa. Izdvojila bih 'Koncert hitova 2000' na Kalemegdanu pred više od 10.000 ljudi gde sam dočekana od publike fantastično. To je veliki doživljaj i događaj", priznala je iskreno pevačica.

Na pitanje da li je spremna za novu ljubav, odgovorila je sledeće:

"Ne razmišljam o tome, neka se desi spontano. Kako vreme prolazi, samoj sebi se dopadam. Mnogi su drugačiji na televiziji i privatno."