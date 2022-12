IMAM VEĆE GRUDI OD SORAJE, DOKTOR NAS JE MERIO! Silikone stavila zbog drugarica sada ih vadi - "Moram to da uradim"

Pevačica Goga Sekulić odlučila je da izvadi silikone, a zatim otkrila i kako je saznala da ima veće grudi od Soraje.

Izvor: Instagram/screenshot/sorajavucelic/sekulicgoga

Goga Sekulić koja se nedavno našla u žiži interesovanja kada je njena koleginica Ilda Šaulić dala komentar na njen čuveni hit "Gaćice" rešila je da izvadi implante iz grudi. Pevačica koja je jednom prilikom priznala da je provela 24 sata u hrvatskom zatvoru, zakazala je operaciju za kraj januara jer, kako kaže, više neće da ima veće grudi od Soraje Vučelić.

Mnogi misle da upravo Soraja ima najveće poprsje na našoj javnoj sceni, ali Goga tvrdi da je ipak ona rekorderka -"Jednom sam srela Soraju kod zajedničkog doktora, pa nam je merio obim grudi. Rekao mi je da imam veće grudi od nje", otkrila je pevačica, koja ipak krije koliko kubika silikona ima u grudima:

"To nije važno, ja sam visoka i smatram da za moju visinu i kilažu nemam ni prevelike, a ni premale grudi. Ipak, rešila sam da izvadim implantate! Moram to da uradim jer me mnogo bole leđa... Operisaću se u Beogradu. Doći će iz Grčke jedan doktor da me operiše. Taj zahvat nije jednostavan i oporavak traje dugo. Doktori kažu da je najbolje da to uradim zimi", poručila je Goga.

Dok čeka intervenciju, pevačica priznaje šta je sve na sebi korigovala - "Grudi sam radila iako nije bilo potrebe za tim. Imala sam dobre prirodne grudi, ali eto, drugarice su se operisale jer nisu bile zadovoljne veličinom, pa sam im se i ja pridružila. To je bilo pre desetak godina, zato je došlo vreme i da ih promenim, a usput i da ih smanjim", poručuje Goga i dodaje da to nije njena jedina estetska intervencija:

"Stavljala sam hijaluron u usne i ubrizgala sam botoks u lice, ali malo. Smatram da bi svi trebalo neke sitne stvari na sebi da doteraju". Goga Sekulić kaže ne planira da ide pod nož iako ima višak kilograma: "Ne planiram da operišem želudac. Ta operacija nije naivna! Bolje da budem debela i srećna majka svom sinu nego mršava i da mi se bore za život kao nekima".