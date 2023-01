NA SAHRANAMA JOJ TRAŽILI DA PEVA ZA POKOJNIKA! Srpska pevačica o BIZARNIM običajima - Pevači moraju da izigravaju BUDALU

Legenda narodne muzike Snežana Jovanović Šikica bila je gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je otkrila da je pevala na sahranama, kao i koji nastupi joj najteže padaju.

Pevačica Snežana Jovanović, poznatija kao Šikica ispričala je da je zbog jedne tuče u kafani na Ibarskog magistrali u kojoj je momak ostao bez oka završila na sudu, a sada je voditelju Ivanu Gajiću ispričala razne detalje iz svog privatnog i profesionalnog života. Ona je najpre demantovala navode da je od tezgi na vašarima izgradila tri kuće.

"Nisam igradila tri kuće nego dve. Solidno živim, nisu to nekakve vile, a radila sam znojem, od jutra do mraka da bih stekla to što sada imam", rekla je pevačica koja je nastupala na svim vrstama proslava, ali ono što je bilo najčudnije jeste da su je zvali da peva i na sahranama.

"Svuda sam se pojavljivala. I kad umre neko imaju ljudi želju da dođem da im pevam. Ljudi znaju šta je voleo taj pokojnik, pa onda idu njegove omiljene pesme. Nije mi bilo čudno, navikla sam. Mi smo muzička porodica. Pevaš do groba, to su takvi običaji", poručila je Šikica, koja za romska veselja kaže da su ubedljivo najteža za pevača, jer se traže one najteže pesme: "Oni traže mnogo teške pesme, a ne ove balaljke i moraš često po celu noć da pevaš. Neko ti u 4 ujutru kaže: 'Ajde nešto iz duše'. Iz kakve duše misliš se, kad ti tada nije do života".

Pevačica je rekla da više ništa nije kao ranije, a posebno je istakla nedostatak druženja među kolegama - "Nekad se bolje živelo i više se zarađivalo. Kad se završi tezga, mi kolege opet idemo zajedno da jedemo i pijemo, a sada toga više nema. Jedino se družimo na novogodišnjim programima. Tad se vidimo inače nema druženja", rekla je Šikica, a o savremenim vašarima izrazila se dosta negativno: "Ako si pevač i pevaš na vašarima, moraš da izigravaš budalu da bi napunio šator".

Šikica je u studiu zapevala uživo uz pratnju harmonike, a kako je to zvučalo pogledajte u videu: