ISAK JOJ JE NAJVEĆA GREŠKA, JEDVA ČEKA DA PROĐE 2022: Aleksandra Mladenović iskrena do bola - Na kraju ostane SAMO KONJ!

Kraj 2022. godine samo što nije, pa se mnogi uveliko opraštaju od odlazeće i priželjkuju za sebe sve najbolje u dolazećoj 2023. Od ove godine jedva leka da se oprosti pevačica Aleksandra Mladenović, koja priznaje da joj nije bila nimalo laka, pa želi da je zaboravi.

"Neka ode ova teška 2022. godina i sa velikim žarom čekam 2023. Ova godina mi je bila baš dosta izazovna i mogu slobodno da kažem jako teška godina i jedva čekam da prođe. Bila je teška zbog posla i generalno na sebe mislim, stalno sam bila bolešljiva, mnogo sam radila, a malo sam odmarala", ispričala je Aleksandra, koja iza sebe ima i buran period kada je ljubav u pitanju - neuspelu vezu sa Isakom Šabanovićem.

"Pa vi znate šta je moja greška u 2022. godini, tako da nećemo da se ponavljamo, jer mi bude neprijatno. Kada mi Bog pošalje pravog muškarca, onda ću da se skrasim i smirim, do tada vredno radim na novim pesmama i novom albumu. Ljubavi trenutno nema ni na vidiku", priznala je, a na pitanje kada će predstaviti novog partnera odgovorila je: "To će se znati, ja sam kao i svaka ženska osoba. I sami znate da kada nađete dečka i kažete 'ovo je pravi i za njega se udajem 100 posto', na kraju ostane samo konj!".

Aleksandra nije imala sreće ni sa Isakom, ali ni sa kolegom Urošem Živkovićem s kojim je, za razliku od Šabanovića, ostala u dobrim odnosima. A da li će ponovo započeti ljubav s nekim kolegom? "Pa to se nikad ne zna, ako je neki muškarac pravi, i ako je to to, i ako se poklopi na kraju. Bitno mi je da je dobar čovek i da se mi razumemo".

Aleksandra priznaje da dobija mnogo poruka od kolega udvarača, a nedavno je Ognjen Zdravkovski izjavio da mu se dopada. "Ne znam, ne bih sada to komentarisala, mogu slobodno da kažem da mi mnogo kolega piše, uglavnom su to komplimenti, nisam toliko glupa da ne mogu da shvatim šta pokušavaju. Nisam ograničena po pitanju godina, volim i mlađe i starije muškarce, ali više bi mi prijalo da bude mladunče neko. Mada sada nemam vremena za momka jer puno radim, jedino ako se pojavi onaj pravi. Sve što je onako, neću pričati o tome, dosta sam se već opekla i ne želim više da pokazujem svoje partnere", objasnila je.