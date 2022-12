ZBOG OVOG GOSTOVANJA SU GORELE MREŽE: Pisali da je debela i izoperisana - pogledajte kako je izgledala Aleksandra

Aleksandra Mladenović o kritikama sa kojima se susrela na društvenim mrežama nakon što se pojavila u emisiji Ognjena Amidžića

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Aleksandra Mladenović priznala je da je svojevremeno naišla na žestoke osude zbog fizičkog izgleda, zbog kojih je jedno vrijeme i psihički klonula.

Pjevačica se prije dvije godine našla na meti ozbiljnih kritika i negativnih komentara da više ne liči na sebe, da je pretjerala sa botoksom, a sad je otvoreno govorila o bolnoj temi - sajber nasilju zbog kog je i završila kod psihologa.

"Bila je korona i dobila sam hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam pretjerala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povrijedilo. Doživjela sam sajber nasilje i to sam baš teško podnijela", rekla je Aleksandra u emisiji Zvezde Granda Specijal i nastavila:

"Nisam umjela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razboljela, da nisam bila dobro zdravstveno. To me je baš povrijedilo! Nakon toga sam razgovarala sa psiholozima, stručnim ljudima i sad ništa ne može da me povrijedi".

Ovo je gostovanje o kojem Aleksandra priča:

Aleksandra Mladenović AmiG šou Izvor: YouTube/AmiG Show

Ovako je izgledala iste godine u Magazinu In:

A, ovako sada: