SINIŠA MIHAJLOVIĆ ZA VREME SANKCIJA POMOGAO GOCI! Još se seća njegovih reči: Rekao je - Ja ću ti to ZAVRŠITI, ne brini!

Goca Božinovska prisetila se kako joj je Siniša Mihajlović pomogao kada joj je to bilo najpotrebnije, kao i da je teško podnela smrt proslavljenog fudbalera i svog velikog prijatelja.

Izvor: Kurir TV screenshot/Lepa i Srecna

Siniša Mihajlović preminuo je u 53. godini nakon duge i teške borbe sa leukemijom, a sahranjen je u Rimu gde su ga na večni počinak ispratili mnogobrojni prijatelji, kolege, članovi porodice i veliki broj obožavalaca. Goca Božinovska bila je jedna od onih koja je Sinišu privatno poznavala, a njegova smrt joj je teško pala. Pevačici je proslavljeni fudbaler svojevremeno mnogo pomogao, a o čemu je do sada ćutala.

"Jao, to me je baš pogodilo. On je bio mnogo dobar čovek. Kada su bile sankcije i zatvorene granice, meni ponište vizu za Nemačku i nisam mogla da idem da pevam. Siniša mi je poslao garantno pismo iz fudbalskog kluba Lacio i ja sam u italijanskoj ambasadi dobila vizu za samo jedan dan, čak i danas čuvam tu vizu. On je svima pomagao i tada mi je rekao: 'Pa gde ti sa troje dece da ne možeš da radiš, ja ću ti to završitim ništa ne brini!'. Bila sam mu i na svadbi kada je pravio u Novom Sadu. Bio je na promociji albuma Suzane Jovanović pre godinu i po dana i tada je onako bolestan ustao da se pozdravi sa mnom, kao i njegova žena Arijana. Zato me je njegova smrt toliko potresla da danima nisam mogla da dođem sebi", prisetila se Goca i istakla da ju je strašno pogodila i smrt sina pokojne Marine Tucaković, Milana Laće Radulovića koji je 13. decembra pronađen mrtav u Izraelu.

"Plakala sam kao kiša, pa ja to dete znam toliko godina. Mene je Marina molila da ga primim i da mu ustupim prostor da snimi spot u mom dvorištu jer je on studirao režiju. Puna mi je kuća ljudi tada bila i svačijem detetu bih učinila. Nisam očekivala da će ovako tužno da skonča. On je bio veliki emotivac, vuče gene od svojih roditelja, da nije bio takav ne bi ni mogao da piše onakve pesme. Tuga velika, ne daj bože nikome ovo što se Futi desilo, da sahrani dvoje dece i ženu. I ti prokleti poroci, a ne znam što Futa ne želi da radi obdukciju, ja bih to uradila zbog svog mira. Umesto da gaji unučiće i da se raduje sutrašnjem danu, čemu sada Futa da se raduje. Od onakvog lepog života sve se preokrene, zato ne treba nikada kukati", rekla je Goca za "Kurir stars".

Goca Božinovska pune tri godine nigde ne peva, a kako u penziju ne može da ode još šest godina, odlučila je da snimi novu pesmu i vrati se na scenu u punom sjaju. Do tada, pevačica željno očekuje još jednog unuka koji stiže krajem januara, a zbog obaveza oko prvog kako kaže nije mogla da dođe na koncert kolege Miroslava Ilića. Pevačica je otkrila i zašto je odbila gostovanje kod Kristijana Golubovića.

"Zvao me je za njegovu emisiju, ali sam bila sprečena zbog bolesti. Iskreno ne znam ni koji je to tip emisije i šta ja tu treba da pričam i o kojoj temi. Ja koliko znam, Kristijan je dobar momak, bori se za sebe i ja bih iz tog razloga otišla da ga ispoštujem. Kroz njegovo učešće u rijalitiju sam ga zgotivila, ali eto, ni on sa budalama ne može da izađe na kraj, ali ne može da se iskontroliše nikada i onda on ispadne grbav. Ni ja ne bih mogla da se kontrolišem tamo. Jedino se drže Mića i Zorica, gde će oni da se biju tamo sa nekim", objasnila je Goca koja je zatim istakla šta ona misli o pevačima koji snimaju filmove o sebi dok su živi?

"Kad čujem ko sve snima film smešno mi je, više ni ti režiseri nemaju šta da naprave. Film o Tomi Zdravkoviću je bio posle njegove smrti i to poštujem. Ali snimati film za nečijeg života - to mi je baš bezveze. Zato Lepa Lukić ne želi, kaže šta me sahranjujete unapred i u pravu je. O Džeju treba da se snimi film jer tu svašta ima, imao je buran život, dok je Miroslav Ilić imao miran porodičan život i nema šta tu da bude zanimljivo za film. Čujem da i Lukas ima probleme sa tom serijom što snima, jer mu bivše žene ne dozvoljavaju, ali imao je on život i pored tih brakova", poručila je Goca Božinovska.