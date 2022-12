Siniša Mihajlović je veliki emotivac i u jednoj davnašnjoj emisiji je otkrio da ga su ga stihovi jedne pjesme tjerali na suze.

Siniša Mihajlović je posebno negovao porodične odnose i dobro je poznato koliko se sjajno slagao sa svojom suprugom Arijanom i njihovo petoro dece, a to sve naravno polazi iz kuće. I sam je mnogo puta isticao koliko su njegovi roditelji bili važni u njegovom odrastanju, posebno majka Viktorija koja i danas živi u Novom Sadu, dok je otac Bogdan preminuo 2011. godine posle duge i teške bolesti.

Ostavio je dubok trag na Sinišu koji ga je mnogo volio, pa je u jednom davnašnjem intervjuu ispričao da zbog "njegove" pjesme uvijek zaplače jer ga sjeti na njega.

"Gledam film na TV-u, pa se rasplačem. Kad čujem pjesmu 'Ne klepeći nanulama', to je omiljena pjesma mog pokojnog ćaleta, onda se rasplačem. Moj pokojni ćale je bio Bosanac, on je mnogo volio tu pjesmu, mislim da je Nedžad Salković je pjevao. Svaki put plačem kad je čujem, to je jače od mene. To je jače od mene, ali nemojte sada da je puštate...", rekao je Mihajlović u emisiji "Ljudi" koja se emitovala na B92.

Otac Bogdan je bio vrlo strog i znao je kako da disciplinuje Sinišu, dijete nemirnog duha. Volio je loptu više od ičega, stalno je šutirao u Borovu, čak je i ulubio vrata jer je stalno šutirao.

"Sve je on meni to naplatio, ne bojite se. ako sam imao lošu ocjenu u školi, onda nisam mogao da idem na trening. Ja sam bio odličan učenik od prvog osnovne, do poslednjeg razreda srednje škole. samo mi matematika nije išla, tu sam imao jedan ili dva. Sve ostale su bile četice. To je bila strojarska škola, a onda sam se prebacio u obućaru, jer sam rođen u Vukovaru, a tamo je bilo Borovo, jugoslovenski velikan. I samo zbog matematike sam se prebacio. Tamo je bila profesorica koja je stalno išla u crkvu i ja svake nedelje pred crkvu. I vidjela me tamo i ja joj kažem 'pa da, ja svake nedelje idem u crkvu', a uteknem čim ona uđe u crkvu. govorila je djeci da se ugledaju na mene, nikad me nije pitala, a imao sam četvorku iz matematike", prisetio se Siniša Mihajlović školskih dana.

Majka je ipak bila stub kuće i Siniša ne krije da ga je ona disciplinovala, a neke "fore" pokupio je od nje dok su stastavali Viktorija, Virdžija, Miroslav, Dušan i Nikolas.

"Keva je imala one šibe, kao bič da je imala. Kao i varjača, drvena, njom me vijala dok sam bio mali. Posle sam bježao oko stola, nije mogla da me uhvati, pa je prođe. Ćale me nikad nije tukao, ali je bilo dovoljno da me pogleda i bilo je gotovo. Taj pogled je bio dovoljan. Ja kao roditelj ličim na oboje. U Italiji nema šiba, ni varjača (osmijeh). Strog sam. Kad imaš petoro djece, mnogo je važna disciplina, ne može svako da radi šta hoće. Moraju da budu dobri u školi, da i ponašanje bude dobro, kao i organizacija. Moraju da postoje pravila, da bi to moglo da funkcioniše. Od kad sam postao trener imam mnogo više vremena da provedem sa njima. Sina vodim da treniraju fudbal, ćerku vodim na jahanje, drugu ćerku na tenis. Kad sam tu, vodim ih", ispričao je tada Mihajlović.

Podsjetimo, Siniša Mihajlović je preminuo 16. decembra i sahranjen je tri dana kasnije na groblju u Rimu, gdje su ga ispratili navijači, prijatelji, porodica...