ČULA SAM DA JE VRATIO MOJE KARTICE I TELEFON: Aleks otkrila kako se oseća posle raskida - progovorila o PREVARI na moru!

Aleksandra Nikolić je u Zadruzi otkrila kako se oseća posle raskida s Dejanom Dragojevićem, ali je prvi put pomenula i njegovu prevaru.

Aleksandra Nikolić je saznala da ju je Dejan Dragojević ostavio zbog prevare s Filipom Carem, koja se desila čim je ušao u rijaliti, nakon čega je i ona sama priznala da su se emocije ugasile. Tokom jučerašnjeg dana saznala je i neke detalje nakon raskida, a uveče je priznala kako se oseća.

"Trenutno nemam emocije prema njemu, ne znam kako se to desilo, ali desilo se. Daljina je učinila svoje, imala sam vremena da razmislim o svemu. Čim je meni prijao drugi muškarac, to je samim tim bila prevara. Bolje da sam rekla, nego da sam ćutala. Ne znam kako bih objasnila, znam ja šta mi se dešava, ali kao da ne prepoznajem sebe. Mi jedno planiramo, a Bog nam se smeje", počelaje Aleksandra.

"Obaveštena sam da je predao moje kartice i moj telefon mojoj najboljoj drugarici, kao i šifre Instagrama i Jutjuba. Eto, javljeno mi je to, to je nešto što me je brinulo. Nije to sada zato što sam mislila da će da mi potroši pare i da će nešto da radi sa Instagramom, samo sam htela da se to preda Ireni, jer on više nema obavezu prema meni, pošto zvanično nismo zajedno", poručila je pa prokomentarisala i Dejanov odmor sa bratom Davidom.

"Što se tiče tih situacija, on je otišao sa svojim bratom Davidom na letovanje, ali se nisam osetila poželjno. Želela sam da ga pustim da ode sa svojim bratom. Stizale su mi fotografije s nekim devojkama iz nekih klubova. Neću ja njega da krivim ni za šta, ja sam ta koja je odlučila gde će sa svojim emocijama. Naravno da nije bilo idealno, imali smo svađice i ostalo, ali da, bile su to fotografije", rekla je, pa otkrila da li su do nje u rijalitiju stizale priče da ju je prevario: "Da me je prevario ne, ali da se slikao u nekom apartmanu s nekom devojkom koja je ista kao njegova bivša žena, pa se on ogradio da nema ništa sa tom devojkom - da. Kažem, i treba da putuje, ne znam da li me je prevario i šta je radio, on mene vidi, ja njega ne".

Takođe je rekla da njen odnos sa bivšim dečkom Filipom Carem nije teranje inata Dejanu, već da prema njemu ima osećanja. Ali, kada bi Dragojević ušao u Belu kuću, ne bi joj bilo svejedno: "Uradila sam šta sam uradila s osobom s kojom sam uradila. Tu bi bile svađe i rasprave, kad zodijak krene da rešeta, to je zeznuto. Ako dođe neka dođe, znam da se nećemo miriti, ali mi ne bi bilo svejedno, jer je to neko koga sam volela. Ja ne znam više šta pričam, sve tripujem da ću da se probudim sutra i da će sve biti isto". Dodala je i da ništa ne radi isplanirano, zarad pobede, već se desilo šta se desilo.

"Ja sam sinoć poskidala čestitke, moje i Dejanove slike iznad kreveta, ostao mi je još bademantil. Nije mi bilo svejedno, prošli smo dosta toga, prihvatila me je njegova porodica, moja mama je njega prihvatila. To je kraj, to je puklo, ne bi mi se vratile emocije. Što se tiče Filipa, s njim ništa neću planirati, jer vidim neke stvari", poručila je Aleksandra.