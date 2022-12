SRPSKA PJEVAČICA PRIVEDENA NA AERODROMU U BEOGRADU! Policija joj prišla čim je sletjela, za njom raspisana i POTJERNICA!

Juče je na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu uhapšena poznata pjevačica Ivana Iva Bojanović za kojom je bila raspisana potjernica!

Izvor: instagram/iva.bojanovicofficial

Danas je na aerodromu "Nikola Tesla" uhapšena pjevačica Ivana Iva Bojanović za kojom je bila raspisana potjernica. Prema pisanju medija, ona je postala poznata široj javnosti kada je prije nekoliko godina navodno optužila kolegu da ju je tukao, ali nikada nije željela detaljnije da se oglašava na tu temu.

"Imala sam nedavno jedan udes pa me je policija tražila na adresi i nisu mogli da me nađu. Zbog toga je raspisana potjernica. Otputovala sam u Njemačku i sada kad sam se vratila skinuli su me sa toga. Raspisana je potjernica inače prije dva dana. Sada sam u policiji na aerodromu. Čekam dva sata i najbliža je policija iz Surčina. Dolaze po mene. Nemam ozbiljan prekršaj, nisam nikoga ubila, samo nisam bila tu. Ne znam kakva je procedura. U neizvjesnosti sam jer ne znam šta će da se desi. Ne znam koliko će me zadržati", rekla je Ivana.

