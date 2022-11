Seka Aleksić otkrila da je jednom prilikom bila uhapšena zbog prebrze vožnje.

Izvor: Kurir TV screenshot

Seka Aleksić neko je ko sa domaćim medijima razgovara o brojnim dešavanjima kako na sceni, tako i kada je riječ o njenom privatnom životu.

Tako je bilo i sada, kada se osvrnula na njeno hapšenje i istakla da se od tada više ne ponaša isto. Seka je uhapšena zbog prebrze vožnje, a kako je sama priznala vozila je i preko 203 km/h kako se tada pisalo. Ona je priznala da se jako uplašila, ali i da je sada vozač za primjer i da propise nikako ne krši. Detaljno je opisala svoje iskustvo:

"Otkad sam uhapšena prije nekoliko godina zbog brze vožnje, od tada vozim normalno. Nisam bila u zatvoru, nego u pritvoru. Sjedjela sam na klupi i čekala da dođe sudija. Bili su prijatni svi tamo. Sjećam se da je tada išla vijest da sam uhapšena, jer me je presretač uhvatio na auto-putu Beograd - Novi Sad pri brzini od 203 kilometra na sat. Sjećam se da sam pomislila: 'Vozila sam i više, ali me niste slikali!' Od tada sam toliko uplašena od policije da vozim po propisima. Vežem se u kolima, savjestan sam vozač. Da me sad vidite, ne biste me prepoznali. Ja sam tada bila navedena da vozim brzo jer su iza mene bila dvojica muškaraca koji su dodavali gas. Bila sam u fazonu da oni hoće da se trkamo, međutim - stop i policija", bila je iskrena Seka.

Vidi opis SEKA ALEKSIĆ OTKRILA SVE O HAPŠENJU! Pjevačica detaljno opisala šta se dogodilo, grdno se POKAJALA - "Plašila sam se!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Stanislav Zakić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovom prilikom govorila je i o svom mužu Veljku Piljkiću, te otkrila kakav je on privatno.

"Moj muž samo fizički djeluje grubo i oštro. On je veoma pitom čovjek, pun ljubavi. Što sve više ulazi u vjeru, sve je pitomiji i postaje bolji, drugačiji i dostupniji. To je odbrambeni sistem jednog muškarca Balkanca. Možda ima ljubavi i više od mene. Ne svađamo se uopšte, sve moje promjene prihvata i presrećan je zbog moje promjene i zbog toga što sam smršala."