KAMERE SU JE SNIMALE KAKO IDE DO MOSTA: Sestra nestale Marijane otkrila šok detalje - "S alkoholom bi bila agresivna"

Maja Kovačević u Zadruzi otkrila detalje o nestaloj sestri Marijani Seifert

Izvor: Kurir TV/YouTube/screenshot

Policija i dalje traga za Marijanom Seifert (37), pobednicom regionalnog Velikog brata 2011. godine. Marijana je nestala 27. aprila i uprkos velikoj potrazi policije i apelima roditelja, od nje nema ni traga. Nestanak je prijavio njen suprug Karlo, a sada je njena sestra otkrila detalje nestanka.

Maja Kovačević se nalazi u rijalitiju Zadruga, gde je Filipu Caru ispričale detalje nestanka i otkrila šta su snimile sigurnosne kamere u noći nestanka. "Bila sam na antidepresivima, tabletama za spavanje i jednom sam se probudila i rekla da neću više. Ljudi su njenog muža napadali, optuživali. Mi imamo dosta saznanja, sve govori da je... To je tako, kamera ju je snimila da dolazi do mosta i nikad se nije vratila. Ostavila je torbicu sa dokumentima i to je to", rekla je Maja i nastavila:

"Ronioci su istraživali područje celo, ali reka odnosi. Nama je čovek jedan otkrio sve što niko nije znao, nije bilo u medijima, on nam je rekao gde da tražimo i da ako ne bude na tom području, on će platiti celu potragu".

Car ju je pitao da li je napisala neko pismo i "da li je bila u bunilu", na šta je Maja odgovorila: "Sa alkoholom bi bila agresivna, bila je nemoguća".