"ONA SE UBILA, SKOČILA JE MOSTA": Sestra Marijane iz Velikog Brata šokirala - I tad su pričali "ku*va otišla da se je**"

Maja Kovačević otkrila da je porodici jedan čovek rekao i "gde bi trebalo tražiti telo"

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Sestra nestale bivše učesnice Velikog brata, Marijane Seifert Maja Kovačević, u svojoj bolnoj ispovesti u rijalitiju iznela je tvrdnje da njena sestra Marijana više nije živa, ali i objasnila način na koji je njena porodica to saznala. "Nakon proslave rođendana, vratila se u stan, posvađala se sa njim, izašla i više se nikada nije javila", počela je Maja ispovet za crnom stolom Zadruge.

"Tog jutra, došla je policija i rekla da je na mostu nešto nađeno... Mene samo ovo lomi, ništa me neće ovde slomiti, samo ovo... Moram vam reći, kad je nestala, u prvi mah su svi govorili 'ku*vetina je otišla ponovo da se je*e'", plakala je Maja i pričala: "Ja sam odmah imala osećaj... Cigaretu koju nije vadila iz ruke, nije ponela sa sobom, po tome sam bila sigurna da nije otišla da ode... Znala sam... To je reka, kišna noć, roniocu tražili, ali nisu je našli... Potajno smo se nadali... Ali u jednom momentu, pomišljali smo na svašta, da je ubijena, ma svašta... Kada ne znate ništa, onda mislite na sve".

Maja je otkrila da njena majka plače svaki dan, da ne spava, ali da je ona dobila podršku porodice da dođe u rijaliti da sve ispriča i da nestanak Marijane "bar nekome bude lekcija".

Izvor: Zadruga Official

"Ne želim ja blatiti policiju.Jedan dan tražiti, ili više... Nije tu mnogo truda uloženo bilo. Ne možeš tražiti u nekom kratkom vremenskom periodu. Moji su vernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci. Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju. Moj otac je otišao kod čoveka, koji zaista mnogo zna, u nadi da može da vidi, da nam pomogne. On je neko ko je govorio stvari samo koje smo mi samo kao porodica znali, to je bila neka sigurnost da on zna priča. Rekao je da joj niko ništa nije uradio, ona se sama ubila, skočila je sa mosta", šokirala je Maja u programu i nastavila:

"Rekao je i lokaciju gde se nalazila i da to treba ići 20 kilometara nizvodno i da je telo za nešto zapelo. Rekao je da garantuje i da će finansirati svu potragu, to je najnovija informacija, deset dana pre nego što sam ušla sam to saznala. Zvuči nenormalno, ali mojima je na neki način malo lakše. Svesni su bili da je imala problema i da je sama sebi nešto napravila. Mi samo želimo da je nađemo i da je sahranimo kako treba. Volela bih da ljudi nauče nešto i kakve god probleme da imaju, da nikada ništa ovako ne urade".