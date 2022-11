NE DOLAZE, JER IM JE GLUPO DA GLEDAJU ONO ŠTO NE MOGU DA NAPRAVE! Lukas opleo po kolegama - Za Novu pevam u TANGAMA!

Aca Lukas je imao druženje s medijima povodom nastupa za doček Nove godine, a tom prilikom je govorio i o Jeleni Karleuši i o kolegama, ali i o mami.

Izvor: Pink scereenshot

Nakon spektakla koji je svojoj publici priredio u Areni, tradicionalno na svoj rođendan, Aca Lukas je spreman za najluđu noć, a tom prilikom je okupio medije i družio se sa njima nakon odgledane utakmice Srbija - Kamerun s rezultatom 3:3.

"Gledao sam utakmicu. Još se nisam smirio. Igrali smo većim delom odlično. Posle dođe taj peh, i to je to. Igramo strašno, šta se tu desilo, da tako padnemo psihološki, ja ne znam. Ovo je bila najbolja akcija na Svetskom prvenstvu definitivno, to nije nijedna reprezentacija pokazala. Peh. Mislim da je presudna povreda Pavlovića, on je bio najbolji igrač na terenu", rekao je Lukas na početku druženja, a potom otkrio da li pevači za doček Nove godine uzimaju tri-četiri puta veće honorare nego obično.

"Nije. Tad su honorari veći 30 do 40 puta mojim kolegama. Meni tri-četiri puta. Ne znam koliko uzimaju drugi. Ja ne uzimam koliko zaradim, ne uzimam nikom ništa. Pevači koji najmanje zarađuju imaju više nego obični ljudi. Ne treba pevači da traže pomoć, već da daju pomoć drugima, kao što sam ja radio dok je bila korona", poručio je, pa pričao o tome što je njegova majka na koncertu u Areni prvi put završila u medijima: "Pre biste uspeli da snimite onog crnog pantera nego moju majku, ali, eto, desilo se... Ona dolazi stalno na moje koncerte, ali ste je sada prvi put snimili i popričali sa njom. Bila je šokirana posle razgovora sa medijima, nije znala šta da kaže".

Iako je Arena bila krcata, kolege nisu došle da ga podrže. Bar mediji nikoga nisu zapazili, a Lukas se ne tangira oko toga.

"Ja koncert ne pravim za kolege, već za svoju publiku. Kad me zovu za karte, kažem im da ima - na blagajni. To je princip, nisam stipsa. Mojim kolegama se nijedna pesma ne sviđa. Sujeta je bolest, to je virus u svakom čoveku. Nikad neće biti zadovoljni. Nisu došli, jer im je glupo da gledaju ono što oni ne mogu da naprave", poručio je Aca u svom stilu, pa otkrio da bi, da ne peva za doček, otišao na nastup svog prijatelja Ace Pejovića.

A na pitanje zbog čega će njegov nastup biti drugačiji od ostalih, Lukas kaže: "Po tome što ću pevati u crvenim tangama!". Upitan je za Laćinu objavu na Tviteru, pa je otkrio i da li se pomirio sa Jelenom Karleušom, s kojom je nekada bio u Zvezdama Granda.

"Ne gledam šta ko piše na Tviteru. To da smo Karleuša i ja savršen par ne vidim kao prozivanje. Ja ne mislim da smo savršen par, ali ok je ako je to Laćino mišljenje. Ne čujem se s njom, ali se nikad nismo čuli, samo smo se slušali", rekao je, pa otkrio da trenutno nema partnerku.

"Nemam. Do kraja života ću spavati sam", poručio je Aca Lukas.