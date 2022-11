DRAGANA I SEKA SE POMIRILE POSLE 12 GODINA?! Bile bliske, a nikad nisu otkrile zašto su se posvađale! OTKRIVENI DETALJI

Pravi razlog svađe Dragana Mirković i Seka Aleksić nikada nisu otkrile, a iz poštovanja nikada nisu pričale ružno jedna o drugoj u javnosti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Goran Sivački

Kao bomba je u javnosti odjeknula vest da su se dve muzičke zvezde, Dragana Mirković i Seka Aleksić, pomirile posle dvanaest godina, a ovu informaciju su preneli svi domaći mediji. Njihovo prijateljstvo je "puklo" 2010. godine, a zbog čega - ni danas nije poznato. Iz međusobnog poštovanja, a i godina u kojima su bile bliske prijateljice, ni jedna ni druga nikada nisu želele javno da otkriju šta se desilo, a sada su navodno odlučile da pređu preko svega.

"Davno je to to bilo, prošlo je mnogo godina otkako su se posvađale. Na njih su uticali drugi ljudi koji su ih zavadili, izmišljajući razne tračeve, glasine i radeći spletke, a suštinski razlog njih dve nisu imale. Oduvek su se poštovale i uvažavale, kako privatno tako i kolegijalno. Godinama su se družile i bile baš bliske, nikad ružnu reč jedna za drugu nisu rekle, čak ni kada su prestale da se druže, ali, eto, u sve su prste umešali neki loši ljudi sa estrade i njihovog tadašnjeg okruženja", ispričao je izvor.

"Nedavno je sasvim spontano došlo do pomirenja, na obostrano zadovoljstvo. Znam da je s obe strane već duže vreme postojala želja da se izglade odnosi i konačno je došlo do toga. Prošlo je čak dvanaest godina i, eto, posle toliko vremena, kao da se ništa nije ni prekidalo. Obe su shvatile da je do ovoga trebalo doći mnogo ranije i da nije trebalo da veruju pogrešnim ljudima. Bilo, prošlo, važno da je došlo do pomirenja, jer ne postoji nijedan razlog da njih dve budu u bilo kakvoj svađi", zaključio je izvor, a pevačice se ovim povodom još uvek nisu oglasile.

Pre tri godine se pričalo da će Seka i Dragana sedeti u žiriju jednog takmičenja, kada je Dragana izjavila da nema ništa protiv te ideje: "Znam da Seka treba da se pojavi u Pinkovim zvezdama, ali nemam problem s tim. Izuzetno poštujem i volim ljude, bez obzira da li su oni to zavredeli ili ne. Svaki živ čovek vredan je mog poštovanja i uvek ću se tako ponašati. Ja sam Seki javno čestitala rođenje deteta, jer to je najdivnija stvar na svetu".

"Mi se nismo pomirile, ali sve najbolje mislim o njoj kao o koleginici. Sve je ostalo kao što je i bilo", izjavila je Seka Aleksić iste godine.