NJEMU SU BILA BITNA KOLA, NE DA SE KUĆI: Dragana Mirković o braku - Iz prelijepe kuće sam otišla u 50 kvadrata!

Pjevačica Dragana Mirković na početku bračnog života živjela sa bogatim biznismenom u stanu od 50 kvadrata

Izvor: Facebook/Dragana Mirkovic/screenshot

Brak Dragane Mirković i Tonija Bjelića traje preko tri decenije, a pjevačica je nekoliko puta do sada pričala o izazovima preseljenja, razmišljanju da prestane da se bavi pjevanjem, ali i načinu na koji ju je biznismen koji posjeduje dvorac zaprosio poznatu pjevačicu.

Ona se u jednom intervjuu prisjetila tog trenutka i iznenadila mnoge detaljima prosidbe."To je zaista bilo neobično. Divno je kad se čuveno pitanje 'hoćeš li da se udaš za mene' izgovori u nekom romantičnom ambijentu, ali ko kaže da tako mora? Toniju je to pitanje izletjelo dok smo čekali da se upali zeleno svijetlo na semaforu, usred neke moje priče, ja sam uz osmijeh rekla 'da', i to je bilo to. Bilo je interesantno, smiješno i za mene romantično. Doduše, potrudiću se da moj sin jednog dana buduću ženu ne zaprosi baš na semaforu", kroz smijeh je ispričala pjevačica, ali brak Dragane Mirković tokom svih ovih godina dokazuje da su nekad dugovečniji oni brakovi koji započnu na neobičnim temeljima nego oni sa klasičnim romantičnim pričama.

"Prvih šest mjeseci našeg zabavljanja mnogo smo pričali jer sam ja živjela u Beogradu, a on u Beču. Bili su to sati i sati telefonskih razgovora, tokom kojih smo shvatili da govorimo istim jezikom. Možete misliti koliko nas je koštalo, jer su međunarodni razgovori bili veoma skupi", rekla je Dragana i otkrila da brak na početku nije bio lak kao što se danas čini.

"Činjenica je da sam zbog ljubavi otišla iz Srbije, ali mi nije bilo nimalo lako da se odlučim na takav korak. Iz prelijepe kuće sam otišla u pedeset kvadrata. Mada je imao firmu, Tonija nije interesovalo da se kući, već da vozi super auto. Pravo momačko razmišljanje. Međutim, to mi je bio najmanji problem. Kada sam otišla u Beč, ostavila sam svoju zemlju, porodicu i karijeru. Moglo je da se desi da se nikada više ne vratim na scenu. Da li ste svjesni koliko sam rizikovala? Sada, kad se u mislima vratim u taj period, shvatim koliko sam bila hrabra".