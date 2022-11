ŠALJE SLIKE GOLE ZADNJICE NEPOZNATOJ DEVOJCI?! Topalko u centru skandala - Pozirao na stolu za masažu i razadio BLOK!

Pevač Milan Topalović Topalko našao se u centru skandala kada je otkriveno da je navodno nepoznatoj devojci slao svoje gole slike.

Nakon što je u medijima osvanuo snimak na kom se čuje kako se Šako Polumenta navodno udvara jednoj devojci, u centru sličnog skandala se našao i pevač Milan Toplaović Topalko. Kako prenosi "Kurir" Toplako je navodno nepoznatoj devojci putem društvenih mreža slao svoje gole slike.

Kako se navodi u pitanju je fotografija na kojoj Toplako leži na stolu za masažu, dok je u prvom planu njegova gola zadnjica. On je ovu fotografiju navodno poslao jednoj devojci, koja ga je odmah nakon toga blokirala na društvenim mrežama.

Toplako je nedavno razbesneo Jelenu Karleušu kada je na Instagramu podelio fotku iz lova, na kojoj je pozirao sa puškom u ruci. Pevačica je žestoko oplela, a Toplako se oglasio na nakon niza uvreda.

"Ispratio sam... Lajkovao sam joj, ali neće da primi lajk, ne znam da li je do telefona. Mene to ne pogađa, to je regulisano zakonom kao sloboda govora, koliko se ja razumem. Ne komentarišem ničije izjave! Ja sam samo član lovačkog društva", izjavio je Topalko.

Podsetimo, Šako se više puta našao u centru skandala zbog raznih afera, i to uglavnom s mlađim devojkama, ali se i dalje ne smiruje. On je nedavno slao neprimerene poruke i video-snimke jednoj maloletnici, zbog čega su njeni roditelji navodno podneli krivičnu prijavu protiv njega. Nedavno se na Tiktoku pojavio audio-snimak na kojem se može čuti kako se Polumenta udvara devojci.