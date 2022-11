TOPALKO SE OGLASIO NAKON ŠTO GA JE KARLEUŠA IZVRIJEĐALA: Šokirao onim što je rekao, niko nije očekivao OVAKVU reakciju!

Topalko se oglasio nakon niza uvreda koje mu je Jelena Karleuša uputila putem društvenih mreža zbog fotografije iz lova.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć/Instagram/topalko.top

Pjevač Milan Topalović Topalko se oglasio nakon niza uvreda koleginice Jelene Karleuše na društvenim mrežama, koju je razbijesnjela fotografija njenog kolege na kojoj pozira s lovačkom puškom u ruci, a koju je objavio na društvenim mrežama.

"Šuma je sve ono što mi je potrebno da se detoksiram", napisao je Topalko uz svoju fotografiju, a Jelena mu je poručila: "I meni je ta puška potrebna, da te zauvijek detoksiram, psihopato! Ti ćeš, indijanac, da ubijaš po šumi?? Je*em ti mater bolesnu!".

Topalko nije prećutao Jelenin postupak, ali joj je odgovorio na potpuno drugačiji način, pribrano i mirnim tonom, iako su mnogi očekivali da će uzvratiti istom mjerom.

"Ispratio sam... Lajkovao sam joj, ali neće da primi lajk, ne znam da li je do telefona. Mene to ne pogađa, to je regulisano zakonom kao sloboda govora, koliko se ja razumem. Ne komentarišem ničije izjave! Ja sam samo član lovačkog društva", izjavio je Topalko.

"Mislim da je Karleuša velika zvijezda koja je dostigla mnogo uspjeha u svom poslu, a to što mi je napisala nije me nimalo dotaklo", poručio je na kraju.

Podsjetimo, Jelena Karleuša je nedavno zbog iste stvari na jednak način komentarisala Vuka Kostića, a rekla je otvoreno i šta misli o Milošu Bikoviću.