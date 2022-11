"IMA OGROMAN REZ OD PUPKA DO DIJAFRAGME" - Miljanin otac o njenom zdravstvenom stanju: Najmanji udarac može biti POGUBAN

Siniša, otac učesnice Zadruge, Miljane Kulić otkrio je kakvo je zdravstveno trenutno stanje njegove ćerke.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić provela je oko dva meseca u bolnici nakon komplikacija nastalih posle operacije smanjena želuca u Turskoj. Njoj je izvađena slezina, lekari su joj se borili za život, ali srećom sve se dobro završilo i ona je trenutno u Zadruzi sa majkom Marijom i sinom Željkom. Otac Miljane Kulić, Siniša oglasio se za medije i tom prilikom je progovorio o svojoj ćerki i njenom učešću u rijalitiju, ali i o supruzi Mariji.

Siniša je, između ostalog, otkrio da je zabrinut za Miljanu i njen postoperativni oporavak, te da ima veliki ožiljak - "Marija je svesna gde je otišla i ona je spremna na sve. Nju može samo da izbaci iz takta ako neko spominje unuka, ili se kači na njega u negativnom kontekstu. Dobro se drži, samo se nadam da na nju i Miljanu ne krenu fizički. Miljana ima ogroman rez od operacije od pupka do dijafragme, i bilo kakav udarac može da bude poguban po nju", rekao je Siniša i dodao:

"Mi u spoljnom svetu dobro funkcionišemo. Ana i Tijana su po ceo dan negde, treniraju, zdravo se hrane, nemaju neke obaveze po kući, čak ni oko sređivanja jer imamo mašinu za pranje, sušenje i peglanje veša. Ali, znali smo da će ovo biti cena svega što smo postigli. Pre rijalitija je moglo pred zimu da se uzme jedan par cipela i jakna, sad mogu i dva, tri para. Tako je to, nešto dobiješ, nešto izgubiš. Miljani je Marija potrebnija nego nama, a ja sam se lepo oporavio", rekao je Siniša za Svet, a prenose mediji.

Siniša Kulić tvrdi i da je na njegovu ćerku Miljanu bačena crna magija i priznaje da se sada plaši za nju, iako ranije o tome nije hteo ni da razmišlja - "Ja nisam verovao u vradžbine, razna gledanja i predviđanja, i onda se desi da Miljana u stvarima pronađe neki plavi kamen. Nije pridavala značaj tome, ali kad smo videli šta je, odmah smo joj rekli da to baci. Posle se ja malo raspitam i saznam da se preko tog kamena rade razne bajalice, a Zola u Bosni ima kontakt sa svim i svačim. On joj je to poklonio. Jedan deo mene i dalje želi da veruje da to nije tačno, ali na žalost sve ukazuje da je ona uvračana. Tako jedino mogu nekad da objasnim Miljanino stanje", poručio je Siniša koji je jako besan i na Ivana Marinkovića čiji je susret sa sinom Željkom mnoge rasplakao.

Vidi opis "IMA OGROMAN REZ OD PUPKA DO DIJAFRAGME" - Miljanin otac o njenom zdravstvenom stanju: Najmanji udarac može biti POGUBAN Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

"Marija je rekla da bi volela da se promeni zakon i da očevi kakav je Ivan Marinković zaslužuju metak u čelo. Koliko sam se samo ja trudio da on uspostavi kakav takav odnos sa sinom. Stavljao sam se u njegovu poziciju, pokušavao na sve načine da stvorim neke uslove da se njih dvojica upoznaju, a zauzvrat dobijamo najžešće uvrede. Zakačio se na to što je Miljana rekla da će creva da mu se vuku po ulici, tražio je advokata, Jeleni da reaguje. Miljana je aludirala na odnos koji on ima sa tom devojkom koja ga je izbola makazama, što svi znaju, a što nije isključeno da se ponovo dogodi", poručio je Siniša kom je jedino žao Nenada Macanovića Bebice prema kom se Miljana odnosi sa nepoštovanjem jer čas su zajedno, pa nisu pošto ona ne može da se odluči između njega i Zole.