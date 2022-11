NOŽEM MI JE PREREZAO KOŽU NA VRATU! Otac Miljane Kulić otkrio kako mu je nesuđeni zet drastičnim potezom SPASIO život!

Siniša Kulić otkrio je kako mu je Nenad Macnović Bebica spasio život kada je počeo da se guši.

Otkako je ušla u šestu sezonu Zadruge Miljana Kulić pokušava da se zbliži i obnovi vezu sa bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom. Međutim posle "vrele" akcije ispod pokrivača on je odlučio da se zbliži s drugom djevojkom, a Miljana je zavšrila u suzama i ponovo u zagrljaju Nenada Macanovića Bebice.

Miljanina porodica podržava Bebicu od samog početka, tako ga i njena majka Marija svakodnevno brani u Zadruzi, a njen otac Siniša Kulić sada je odlučio da kaže sve što mu je na duši i ispriča kako mu je Nenad spasio život. Siniša i njegova supruga Marija očigledno su se podjelili i dok on brine o kući i ćerkama, ona je ušla u Zadrugu 6 da kontroliše ćerku Miljanu i zaradi novac.

"Marija je glas razuma u Zadruzi. Gledam šta rade Miljana, Bebica i onaj Zola. Njih dvojica ne mogu ni po čemu da se porede. Dok ju je jedan iskorišćavaju na najgori mogući način, drugi je bio uz nju u najtežim momentima. Ali, Miljani kao da je pomućen mozak. Džaba joj Marija priča. Na kraju ćemo svi da dignemo ruke, pa neka Miljana radi šta hoće, ali unaprijed znamo i kako će sve to da se završi na kraju", rekao je Siniša, a na konstataciju da je Miljana javno kazala da više voli Zolu, Kulić dodaje:

"Vidio sam. Bebici svi najviše zamjeraju što je kao robot. Sve što mu ona kaže, on radi. Miljana očigledno voli da pored sebe ima čvrstu mušku ruku. Da me ne shvatite pogrešno, Bebica je muško, ali ona očigledno voli da joj neko tjera inat i pravi probleme, a ne da je čini srećnom. Taj čovjek je meni spasio život. Bili smo ovdje u Nišu kada sam počeo da se gušim, da mi fali vazduha i samo sam se onesvijestio. On je uzeo nož, presjekao mi kožu na vratu i omogućio da dobijem vazduh. Odmah su me stavili u kola i odvezli u bolnicu, gdje su doktori obavili ostatak posla. On je dobar čovjek, a ima probleme i sa mojom Miljanom i sa svojom bivšom ženom. Iz nekog razloga ne može da viđa djecu. A onaj drugi, iz Dervente, finansijski mi je izmuzao dijete do kraja i sad mu je očigledno opet zafalilo para. Vraćala je njegove kockarske dugove, zaduživao se ovde po gradu i za neke opijate, njegovoj mami je vratila kredit od 25.000 eura, pa se vjerovatno opet uželio para i krenuo u akciju", istakao je Siniša.

Jedna od glavnih tema u Zadruzi je i odnos Marije Kulić s Bebocom nakon što je Zorica Marković ispričala da će otkriti adresu na kojoj su se viđali i bili intimni.