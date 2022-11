NOS MI JE UPADAO, MOGLA SAM DA BUDEM KAO MAJKL DŽEKSON! Dragana posle 7. operacije progovorila o PAKLU - Sužavali su ga!

Dragana Mitar se nedavno podvrgla čak sedmoj operaciji nosa, posle čega je otkrila neprijatne detalje samih zahvata.

Dragana Mitar, nekadašnja članica grupe "Models", a isto tako i bivša učesnica Zdruge, operisala je nos čak sedam puta i za to dala oko 10.000 eura, a posle poslednje operacije pojavila se na televiziji s još uvijek vidljivim otokom. Dan kasnije, Dragana je gostovala u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gdje je otvoreno pričala o paklu kroz koji je prošla.

"Imala sam problem zbog greške doktora koji nije znao nešto da uradi kako treba. To je nezgodno, jer ipak je to nos. Da je nešto što nije vidno, pa hajde. Savjetujem druge da paze kod koga idu na operaciju, da ne pogriješe kao što sam ja. Na kraju sam dobila ono što sam htjela i sada ide oporavak", ispričala je Dragana i otkrila da je sve počelo kada su joj na prvoj operaciji umjesto lomljenja užavali nos, što je dovelo do neželjenih posledica.

"Prvi put kada sam otišla na operaciju, nos mi nije lomljen, već su ga sužavali. Djevojke koje su se operisale će znati o čemu pričam. Nos mi je nakon operacije bio veći nego što je bio! Drugi put su ga slomili. Izvadili su hrskavicu, zbog čega mi je jedan dio nosa stalno upadao i zamalo da izgledam kao Majkl Džekson. Onda su mi izvadili hrskavicu iz rebra i ugradili je u nos", otkrila je detalje.

"To je mala hrskavica na rebru koja se izvadi, kao što ljudi vade mast ili krv. Sada mi je hrskavica iz rebra u nosu", dodala je i ponovo savjetovala djevojke i žene da dobro razmisle kod koga će ići na operaciju, ukoliko požele da mijenjaju fizički izgled.

Danas Dragana Mitar izgleda ovako: