KAKO JE ODMICAO JUTARNJI, TAKO SE HALJINA DIZALA: Jovana Jeremić zbunila gledaoce - od elegantne haljine do GOLIH BUTKI!

Voditeljka Jovana Jeremić pokazala liniju u zelenoj, uskoj haljini

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je izazvala pažnju javnosti kada se u Jutanjem programu Pink televizije ovog vikenda pojavila u tamno-zelenoj haljini.

Uski kroj dok je najavljivala goste i čitala teme kojima će se baviti ovog jutra istakao je njenu liniju, a gledaoci koji su navikli da je gledaju u minićima, čipkanim bodijima i bade-mantilima, primetili su da joj elegantni stil pristaje i da je "odustala" od kontroverznih modnih kombinacija.

Tako se činilo prvi deo jutarnjeg... nakon nekog vremena kamera je snimila da je Jovana podigla zelenu haljinu iznad kolena, a onda još više. U jednom segmentu je od svedene, elegantne haljine, ostao samo minić koji je otkrio voditeljkine gole butine. Pogledajte:

Jovana se nedavno našla u centru pažnje zbog izjave o biznisu koju je iznela na svom Instagramu: "Niko se nije obogatio radeći od 9 do 17 časova. Zato ja nemam radno vreme. Moj posao je moj život. I svi ljudi u mom životu spadaju u moj životni biznis. Zato me je teško pratiti. Zato me nećete videti u aferama, niti u vezama sa bilo kakvim muškarcima. Neću da trošim svoje dragoceno vreme na nebitne muškarce. Biram kome pozajmljujem svoju moć. Samo na velike premijere".

