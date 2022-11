NEDA UKRADEN ZAPLAKALA U EMISIJI: I danas je boli - "Deset godina nisam mogla da uđem tamo, NIKAD više nisam otišla..."

Neda Ukraden se prisjetila najtežeg i najbolnijeg perioda u životu, rata u Jugoslaviji, i rasplakala se u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica Neda Ukraden je u svojoj knjizi "Zora je" podijelila sa javnošću razne nepoznate i bolne trenutke iz svog života. Jedna je od nekolicine pjevača koji se mogu pohvaliti da su u Jugoslaviji bili najpopularniji, a nakon višedecenijske karijere otvorila je dušu o svemu što joj se desilo.

Neda je u emisiji "Novo jutro" govorila i knjizi i o koncertu, ali i o teškom periodu, a najveći trag u njenom životu ostavio je rat u Jugoslaviji, kada je preko noći ostala bez ičega i bila prisiljena da napusti svoj voljeni grad.

"Gubitak roditelja, ali i rat koji je za nama. Bila sam na službenom putu, često sam putovala... Nisam mogla da se vratim... Imala sam stan od sto kvadrata u centru Sarajeva, stan roditelja, kafić na Ilidži, kućice u nizu... Vrijedna imovina, sav trud je ostao. Opljačkali, lišili nas deset godina da uđem tamo. Nikada više tamo nisam ušla. Počela je serija katastrofe, a ja ništa niti sam uradila, niti koga mrzim... Nije mi bilo jasno kako sam postala neprijatelj gradu koji toliko volim... Razmišljala sam o svemu, da li treba nastaviti živjeti u tako groznom svijetu. Moja Jelena mi je dala snagu, tada je imala 12 godina, šesti razred. Rekla mi je: 'Nećeš valjda, mama, odustati zbog ludaka koji te mrze, nećeš valjda prestati da pjevaš' i to je bilo to. To mi je dalo vjetar u leđa! Paljenje lokala... Kasnije, novac koji sam imala uložila sam u lokal na Banovom brdu, tada je to bio kafić, koji je zapaljen 1999. godine... I uvijek nekako počinješ ipočetka, uvijek sam na toj nekoj ivici, gdje si bio - nigdje, šta si radio - ništa...", ispričala je Neda kroz suze gostujući kod Jovane Jeremić.

Izvor: TV Pink / screenshot

Neda je danas i ponosna majka i ponosna baka, srećna uz svoju porodicu, a na majčinstvo gleda istim očima kao i kada je njena ćerka Jelena bila mala.

"Kada sam rodila ćerku, to je tada je to bila moja glavna pozicija. Kada dobijete djete s nekim koga odaberete, zauvijek vas čini odgovornom, koliko god ono imalo godina. Danas je žena i majka, rodila mi je divne unučiće, ali mi je i dan danas bitno da obuje papuče, da joj ne bude hladno. Mislim da je to sasvim normalno", izjavila je pjevačica.