DIGLA SVE NA NOGE U ZVEZDAMA GRANDA, PRIZNALA DA JE NEKAD BILA MUŠKO! Pogledajte kako je Alina izgledala kao MUŠKARAC

Transrodna Alina se predstavila žiriju i publici prošle subote u Zvezdama Granda, a svojim izgledom i ispoviješću privukla je veliku pažnju.

Izvor: TV Pink / screenshot

Transrodna učesnica Zvezda Granda Alina privukla je veliku pažnju u prošloj epizodi takmičenja, a od žirija je dobila šest glasova i prošla u drugi krug. Dolazi iz Slovenije, nekada je nosila ime Alino Juhart i ima 29 godina.

Alina je za sebe rekla da joj je velika čast što je na sceni Zvezda Granda, te da smatra da Srbija i region treba da upoznaju ženu poput nje. "Želim da inspirišem svaku osobu da živi svoj život i svoju životnu istinu. Ljudi me zovu 'Kraljica', ali kad me zovu po imenu, onda je Alina", izjavila je takmičarka, koju je žiri podržao u njenom izboru da živi život na način na koji želi.

Alina je još u tnejdžerskim danima bila dio scene, tada kao Alino, a učestvovala je u jednom muzičkom takmčenju. Takođe, i na profilu na Instagramu se nalaze fotografije iz mlađih dana, pa javnost ima priliku videti kako je izgledala kao muškarac.

"Mislim da je to bilo još kad sam bila djevojčica, ali to je proces, pa i dan-danas posumnjam u sebe. Znate, to nije lak život. Ponekad kad šetam ulicom, ljudi me gledaju, pa onda čuju glas, a ja moram da objasnim ljudima. Ja sam imala haljine kod kuće, još prije deset godina sam ih oblačila, ali javno i prvi put je to bilo prije četiri godine u Splitu. Tad sam osjetila potrebu da ponesem haljinu i tada sam procvjetala i od tada ne skidam haljine. Ne nosim pantalone, ne nosim farmerice, ništa, uvijek haljine, ne mogu bez njih više", priznala je u ispovesti za Grand i istakla da na sebi nema ništa veštačko i da voli biti prirodna.

Na sceni Zvezda Granda izgledala je ovako: