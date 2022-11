PROBLEM JE KADA SHVATITE DA NEMATE KROV NAD GLAVOM! Biljana o teškom periodu u životu - "Plakala sam da ne vidi"

Biljana Sečivanović se proslavila u Zvezdama Granda koje su joj, kako se kasnije ispostavilo, promijenile život iz korena, ali teške dane ne zaboravlja.

Pjevačica Biljana Sečivanović proslavila se u Zvezdama Granda i posle mnogo truda i odricanja izborila se za bolji život te danas sa suprugom Aleksandrom Nedićem živi kao u bajci, o čemu je nekada samo maštala. Prije dvije godine su se vjenčali, a potom i uselili u raskošnu vilu s bazenom, a Biljana je, kao što je poznato, dijete sa sela.

"Problem je kad shvatite da nemate krov nad glavom, a morate da ga obezbijedite. Meni je to bio prvi cilj posle takmičenja Zvezda Granda, da ne budemo vječito i cijeloga života podstanari. Željela sam da nešto stvorim da ne bih razmišljala koliko ja mogu da ostanem u tom stanu, da li će taj neko da ga prodaje, pa da moram da se iselim. Kada si svjestan da je nešto tvoje, imaš sigurnost", ispričala je Biljana Sečivanović, kojoj su dolazak u Beograd i Grandova scena promijenili život iz korena.

"Nekih šest godina smo bili podstanari, ali sam ja riješila da za to vrijeme obezbijedim krov nad glavom i u tome sam uspjela. Bila sam uporna i tvrdoglava. Mada ta tvrdoglavost mi pomaže, jer mi ne dozvoljava da odustanem", priznala je s osmijehom, a sve je radila zbog svog sina Mateja koji danas ima šesnaest godina.

"Matej se seća svih lepih trenutaka, a to teško ne pamti i ne zna, niti je osetio. On ne zna da mi je bilo teško, niti je osetio. Nikada nisam plakala pred njim, iako je bilo mnogo toga. Zna se da je njegova tetka bila bolesna i da smo svašta preživljavali. Plakala sam da on ne vidi, jer drugačije deca gledaju na bol odraslih i shvataju to traumatičnije nego što to jeste", izjavila je pevačica.

Pogledajte kako izgleda njen dom:

